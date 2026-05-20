به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت) تا روز شنبه (۲ خرداد) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلت‌ها - به‌استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی، از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع خواهد بود.

همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است و در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت)، پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس‌راه، محدودیت تردد یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اجرا می‌شود.

بر پایه این گزارش، روز جمعه (یکم خرداد) از ساعت ۱۴ تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدود شده و از ساعت ۱۵ نیز محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به طور کامل مسدود خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۶ همان روز، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود و پس از پایان اجرای طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیر رفت‌وبرگشت پل زنگوله تا مرزن‌آباد ازسرگرفته می‌شود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، زمان پایان محدودیت‌ها زودتر اعلام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در زمان اجرای محدودیت جنوب به شمال، تردد خودروهای عازم چالوس از میدان امیرکبیر به سمت این محور ممنوع خواهد بود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور کامیون و کامیونت، به‌جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و نیز از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه در محور هراز ممنوع است.

بر اساس این گزارش، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس‌راه، محدودیت تردد مقطعی یک‌طرفه در روزهای جمعه و شنبه به‌صورت رفت یا برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

همچنین طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور، محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.