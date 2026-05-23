به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: بر این اساس، ترافیک در برخی آزادراهها و محورهای منتهی به تهران و جادههای شمالی کشور سنگین گزارش شده است.
بر اساس اطلاعیه این مرکز، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در حدفاصل کمالشهر تا پل حصارک و همچنین محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.
همچنین در آزادراه ساوه - تهران محدوده احمدآبادمستوفی، آزادراه تهران - ساوه محدوده دهشاد، بزرگراه پاکدشت - تهران محدوده شهرک صنعتی خاوران و بزرگراه ورامین - تهران در حدفاصل طالبآباد تا قلعهنو ترافیک سنگین جریان دارد.
مرکز مدیریت راهها همچنین از انسداد محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه خبر داد و اعلام کرد تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن - کوهسالار علیا - سهراهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و نیز مسیر قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میشود.
بر اساس این گزارش، محور پاتاوه - دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است و محور وازک - بلده نیز دارای انسداد فصلی است.
در محورهای شمالی کشور نیز ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سهراهی چلاو سنگین گزارش شده است. همچنین آزادراه پردیس - تهران در حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره یک با ترافیک سنگین مواجه است.
در مقابل، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد که محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
