۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران؛ تردد روان در محورهای شمالی کشور

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: در محورهای ورودی تهران قزوین - کرج، ساوه - تهران و پاکدشت - تهران ترافیک سنگین است و در محورهای شمالی کشور تردد روان گزارش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: بر این اساس، ترافیک در برخی آزادراه‌ها و محورهای منتهی به تهران و جاده‌های شمالی کشور سنگین گزارش شده است.

بر اساس اطلاعیه این مرکز، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در حدفاصل کمالشهر تا پل حصارک و همچنین محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

همچنین در آزادراه ساوه - تهران محدوده احمدآبادمستوفی، آزادراه تهران - ساوه محدوده دهشاد، بزرگراه پاکدشت - تهران محدوده شهرک صنعتی خاوران و بزرگراه ورامین - تهران در حدفاصل طالب‌آباد تا قلعه‌نو ترافیک سنگین جریان دارد.

مرکز مدیریت راه‌ها همچنین از انسداد محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه خبر داد و اعلام کرد تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و نیز مسیر قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، محور پاتاوه - دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است و محور وازک - بلده نیز دارای انسداد فصلی است.

در محورهای شمالی کشور نیز ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده است. همچنین آزادراه پردیس - تهران در حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره یک با ترافیک سنگین مواجه است.

در مقابل، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

زهره آقاجانی

