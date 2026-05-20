به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان کنگان ، به اهمیت موضوع پسماند در ارزیابی عملکرد مدیران اشاره کرد و افزود: موضوع مدیریت پسماند یکی از ۱۴ شاخص اصلی ارزیابی معاونین عمرانی استان‌ها در سطح کشور است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر اظهار کرد: از بدو شروع به کار در این حوزه، این مسئله به عنوان یک مطالبه جدی از شهرداران پیگیری شده و جلسات مستمر و مصداقی متعددی برای حل مشکلات شهرستان‌ها برگزار کرده‌ایم.



وی با بیان الینکه تأکید شده که شهرداران باید برنامه عملیاتی مدیریت پسماند داشته باشند ،افزود: تحقق این مهم مستلزم شناخت دقیق وضع موجود، تعیین افق و چشم انداز علمی و کارشناسی و تدوین نقشه و برنامه عملیاتی رسیدن به افق ترسیم شده است.

لزوم تهیه طرح جامع مدیریت پسماند در مقیاس شهرستانی



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با انتقاد از روند طرح مباحث در این نشست تصریح کرد: مسئولیت اصلی حل مشکلات پسماند شهر و روستاها با کارگروه مدیریت پسماند شهرستان‌ها است و وظیفه کارگروه استانی، بررسی و تصویب پیشنهادات کارگروه شهرستانی و حمایت از شهرداران و دهیاران برای عملیاتی شدن مصوبات است، لذا ضرورت دارد تهیه طرح جامع مدیریت پسماند در مقیاس شهرستانی صورت گیرد.



وی اضافه کرد: جزیره‌ای عمل کردن شهرها و روستاهای یک شهرستان در مبحث مدیریت پسماند مانع از موافقت با واگذاری زمین و دریافت اعتبارات و تسهیلات ملی خواهد شد.



معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تنها در مواردی که قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، مسائلی خارج از اختیارات کمیته پسماند شهرستان باشد، به استان ارجاع داده شود که در این صورت ما موظف به پیگیری و حمایت در سطح استان و ملی هستیم.

ضرورت داشتن برنامه مدون



رجایی در ادامه به عنوان یک تصمیم عملیاتی، بر ضرورت داشتن برنامه مدون تأکید کرد و گفت: تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان‌های استان در یک بازه زمانی حداکثر ۳ ماهه یک ضرورت است و همه کارگروه‌های شهرستانی موظف به اجرای آن هستند.



وی با اشاره به حجم کم پسماند تولیدی هریک از شهرها و روستاهای استان و غیراقتصادی شدن اجرای طرح‌های مکانیزه و مدرن ابراز کرد: امکان ارایه سناریوهای مختلف در قالب تهیه طرح پسماند مجزا برای هریک از شهرستان‌ها یا تجمیع مدیریت پسماند دو یا چند شهرستان وجود دارد که نتایج حاصل از مطالعات طرح جامع شهرستان‌ها از نظر فنی، افتصادی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا گزینه برتر برای هر شهرستان یا منطقه انتخاب شود.

استفاده از تجارب موفق در کشور

معاون عمرانی استاندار بوشهر با تاکید به استفاده از تجارب موفق در کشور و خصوصا استان همجوار، یادآور شد: به شهرداران و مشاورین طرف قرارداد توصیه می‌شود از سایت‌های مدرن و مجهز مدیریت پسماند موجود در کشور بازدید و الگوی محلی را پیاده‌سازی کنند.

این نشست با حضور فرماندار کنگان و دادستان شهرستان، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، مدیران کل دفاتر شهری و روستایی و شوراهای استانداری، شهرداران کنگان، بنک، سیراف و شیرینو، نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد و اعضای کارگروه شهرستانی برگزار شد.

