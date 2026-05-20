افشین خوشگوار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به غیرحضوری شدن فعالیتهای آموزشی و پرورشی و ضرورت تداوم برنامههای مهارتی و فکری دانشآموزان، دستورالعمل برگزاری مسابقات بازیهای فکری به شهرستانها و مناطق استان ابلاغ شد که با استقبال مطلوب دانشآموزان مواجه شد.
وی افزود: نخستین دوره این مسابقات در چهار رشته «مکعب روبیک»، «اتللو»، «لیوان چینی» و «پنتاگو» به صورت مجازی برگزار شد و در مجموع ۷۳۶ دانشآموز از سراسر استان کردستان در آن مشارکت داشتند.
خوشگوار با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد بیان کرد: این مسابقات با هدف تقویت مهارتهای ذهنی، افزایش روحیه رقابت سالم، پرورش خلاقیت و ایجاد نشاط در بین دانشآموزان طراحی و اجرا شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با وجود مجازی بودن رقابتها، مشارکت دانشآموزان در سطح قابل توجهی قرار داشت و این امر نشاندهنده ظرفیت بالای فعالیتهای فکری در بستر آموزش غیرحضوری است.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان در ادامه به معرفی برگزیدگان اشاره کرد و گفت: در رشته مکعب روبیک و سایر رشتهها، دانشآموزان دختر و پسر در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت نفرات برتر هر بخش مشخص شدند.
وی یادآور شد: بر این اساس، در بخش مکعب روبیک متوسطه اول دختران، بریتا حیدری از دیواندره و ساینا محمدی از ناحیه ۲ سنندج به ترتیب مقامهای اول و دوم را کسب کردند و مقام سوم مشترک به روژیار رضایی از ناحیه یک سنندج و سینا محمدی از بانه رسید.
وی تصریح کرد: در متوسطه دوم دختران نیز کانیا امینینیا از ناحیه ۲ سنندج، زهرا ملکی از قروه و ساهره امیری حسینی از سقز به ترتیب رتبههای اول تا سوم را به دست آوردند.
خوشگوار گفت: در بخش پسران متوسطه اول، آرتیما شریفیآذر از سقز، آرژین خانی از ناحیه ۲ سنندج و آمانج موالی از ناحیه یک سنندج موفق به کسب عناوین برتر شدند و در متوسطه دوم نیز یوسف اسماعیلی از موچش عنوان قهرمانی را کسب کرد.
وی افزود: همچنین در سایر رشتهها از جمله اتللو، لیوان چینی و پنتاگو نیز دانشآموزان شهرستانهای مختلف استان از جمله سقز، بانه، قروه، بیجار، مریوان، کامیاران، دهگلان و نواحی سنندج موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
خوشگوارمعاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان در پایان تأکید کرد: اجرای چنین مسابقاتی میتواند نقش مهمی در ارتقای توانمندیهای ذهنی دانشآموزان و استمرار فعالیتهای پرورشی در شرایط آموزش غیرحضوری داشته باشد.
