۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

شرکت بیش از ۱۱ هزار شرکت کننده از سراسر کشور در بازی‌های فکری شیراز

شیراز-معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت:مسابقات بازی های فکری دانش آموزان و فرهنگیان کشور در ۴ رشته با شرکت بیش از ۱۱ هزار دانش آموز وفرهنگی به میزبانی فارس در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی گفت: مسابقات بازی های فکری دانش آموزان و فرهنگیان سراسر کشور در ۴ رشته ی اتلو، پنتاگو، مکعب روبیک و لیوان چینی به صورت آفلاین و آنلاین با شرکت بیش از ۱۱ هزار دانش آموز و فرهنگی از سراسر کشور از ۱۵ تا ۳۰ اردیبهشت ماه به میزبانی فارس در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: بیش از ۱۲۰ نفر داور از کل کشور برای برگزاری آنلاین این مسابقات همکاری دارند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس افزود: شروع ستاد میزبانی این مسابقات از اسفندماه ۱۴۰۴ بود که پذیرش از طریق سامانه پذیرش آنلاین مسابقات صورت پذیرفت.

حسینی گفت: این مسابقات در سطح مدرسه، منطقه و استان ها با برگزاری دوره های آموزشی برای استان های کشور برگزار شد و پلتفرم اجرای بازی ها در فضای مجازی برای اولین بار توسط استان فارس طراحی و تولید شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: در این دوره از مسابقات بیش از ۹۶ نفر از دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی و فرهنگیان برگزیده خواهند شد.

کد مطلب 6827463

