به گزارش خبرنگار مهر، اعظم الهامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: کشور با روند سالمندی جمعیت روبه‌رو است و این موضوع در خراسان شمالی نیز مشهود است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: در حال حاضر به جز یک شهر، تمامی شهرستان‌های استان با کاهش رشد جمعیت مواجه هستند که این موضوع نیازمند توجه ویژه و اقدامات جدی است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی استان بیان کرد: باید در بستر آرامش، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌های لازم برای افزایش جمعیت فراهم شود.

الهامی از تحقق اعطای زمین‌های جوانی جمعیت در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های استاندار، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، این طرح در سطح استان به نتیجه رسید.

وی این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده و فرزندآوری در میان جوانان استان ایجاد کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی همچنین به حمایت‌های بیمه‌ای از مادران اشاره کرد و افزود: برخی خانواده‌ها از خدمات و حمایت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای مادران اطلاع کافی ندارند.

الهامی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید اطلاع‌رسانی گسترده‌تری درباره حمایت‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت انجام دهند تا جامعه هدف بتواند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و اجرای آن در استان در حال تکمیل و توسعه است.