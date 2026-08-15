الهامی: خراسان شمالی رتبه سوم پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را کسب کرد

اعظم الهامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خراسان شمالی در زمینه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی رتبه سوم کشور را کسب کرده است و حمایت از بانوان فعال در این حوزه و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی آنان از اولویت‌های حوزه زنان و خانواده است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان با حضور ۷۰۰ بانوی کارآفرین از ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه در مجتمع طلای سفید برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف معرفی، عرضه و فروش دستاوردهای بانوان کارآفرین و فراهم کردن زمینه توسعه بازار محصولات مشاغل خانگی برگزار خواهد شد.

الهامی گفت: یکی از اهداف مهم این نمایشگاه، تشکیل سبد صادراتی محصولات مشاغل خانگی و فراهم کردن زمینه معرفی محصولات بانوان خراسان شمالی در بازارهای داخلی و خارجی است.

وی افزود: در حاشیه نمایشگاه، برنامه‌های آموزشی با هدف ارتقای دانش فنی و تجاری بانوان برگزار می‌شود که از جمله آنها می‌توان به کارگاه آموزش کسب‌وکار آنلاین و آشنایی با سامانه صدور مجوزها اشاره کرد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی بیان کرد: این نمایشگاه با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و اتاق بازرگانی برگزار می‌شود و تلاش خواهد شد با شناسایی ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه بازار و صادرات محصولات بانوان استان فراهم شود.