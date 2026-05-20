به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در دیدار با عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، درباره راهکارهای حمایت از واحدهای تولیدی متاثر از جنگ و همچنین تامین لوازم خانگی مورد نیاز خانوارهای آسیبدیده گفتگو کرد.
بر اساس اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در این نشست، دو موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نخست، تفاهمنامه منعقدشده میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری و شبکه بانکی کشور برای احیای واحدهای راکد و نیمهراکد که بر اساس آن، تسهیلاتی تا سقف ۸۰ میلیارد تومان برای واحدهای متاثر مستقیم و غیرمستقیم از جنگ با نرخ سود ۱۵.۸ درصد اختصاص مییابد.
موضوع دوم، برنامهریزی و هماهنگی برای تامین لوازم خانگی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ در چارچوب مسئولیت اجتماعی صنعت لوازم خانگی کشور بود. در این زمینه، نیاز مناطق خسارتدیده شامل حدود ۳ هزار دستگاه تلویزیون، ۱۹۰۰ دستگاه یخچال، ۱۵۰۰ دستگاه کولر آبی، ۷۵۰ دستگاه اجاق گاز و سایر اقلام ضروری خانگی برآورد شده است.
بر اساس توافقات انجامشده، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در راستای تامین این اقلام و حمایت از خانوارهای آسیبدیده، همکاری مشترکی را با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری آغاز خواهد کرد.
