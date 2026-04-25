تامین هزینه بازسازی هر واحد آسیب دیده جنگ رمضان تا ۲۸۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام‌جو عصر شنبه در جریان بازدید میدانی از روند ترمیم و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در منطقه پردیسان و محدوده خیابان هنرستان، بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی و رسیدگی همه‌جانبه به وضعیت خانوارهای متأثر از این حوادث تأکید کرد.



وی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تکمیل واحدهای خسارت‌دیده افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، بخشی از واحدها دچار آسیب‌های سطحی بوده‌اند که روند رفع آن‌ها به پایان رسیده و سایر واحدها نیز در مراحل مختلف تعمیر و بازسازی قرار دارند.



استاندار قم گفت: از مجموع حدود ۲۱۰ واحد آسیب‌دیده، ۱۲۳ واحد صرفاً نیازمند تعویض شیشه بودند که این اقدام به‌طور کامل انجام شده است و ۹۳ واحد دیگر نیاز به تعمیرات دارند که در این میان، تعدادی نیز به بازسازی اساسی احتیاج دارند و عملیات مربوطه با سرعت در حال پیگیری است.



وی با تأکید بر استمرار نظارت‌های میدانی افزود: سرکشی مستمر به مناطق آسیب‌دیده و ارزیابی روند پیشرفت کار از وظایف جدی مدیریت استان است و تلاش شده با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، نیروهای بسیج و مشارکت مردمی، روند بازسازی با کیفیت مطلوب دنبال شود.



بهنام‌جو ادامه داد: طبق گزارش‌های فنی، واحدهایی که دچار آسیب‌های جدی در بخش‌هایی نظیر دیوارها، تیغه‌های داخلی و نما شده بودند، با همکاری مدیریت شهری در حال بازسازی هستند و پیش‌بینی می‌شود بر اساس زمان‌بندی انجام شده، تا پایان اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری رسیده و در اختیار ساکنان قرار گیرند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه تأمین منابع مالی این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی از هزینه‌های بازسازی، به‌طور متوسط تا سقف حدود ۲۸۰ میلیون تومان برای هر واحد، از سوی شهرداری تأمین شده که این مبالغ در قالب مطالبات شهرداری از دولت لحاظ خواهد شد. علاوه بر این، دولت نیز سهمی از هزینه‌ها را به‌صورت مستقیم و بخشی را از محل اعتبارات استانی تأمین کرده است.



استاندار قم افزود: در کنار منابع دولتی، نقش خیرین و مشارکت‌های مردمی در پیشبرد امور بسیار مؤثر بوده است، به‌گونه‌ای که در تأمین شیشه مورد نیاز واحدها، حدود ۷ میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن توسط خیرین و بخش دیگر از طریق بنیاد مسکن استان تأمین شده است.



وی گفت: بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی از جمله سیمان، گچ و بلوک نیز با اتکا به خودیاری ساکنان و همراهی مردم تهیه شده و این هم‌افزایی نقش مهمی در تسریع روند بازسازی داشته است.



بهنام‌جو افزود: در مواردی که امکان مشارکت مردمی و خیرین وجود نداشته باشد، مدیریت استان آمادگی کامل برای ورود و تأمین منابع مورد نیاز را دارد و در حوزه‌هایی نظیر تأمین انشعابات و تجهیزات برق‌رسانی، اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.



وی با اشاره به لزوم توجه به شرایط معیشتی خانوارهای آسیب‌دیده گفت: تأمین لوازم ضروری زندگی از جمله یخچال، تلویزیون و سایر اقلام خانگی که در جریان حوادث از بین رفته‌اند، در دستور کار قرار گرفته و این اقلام با همکاری تولیدکنندگان و فروشگاه‌های معتبر در حال تأمین و توزیع است.



استاندار قم افزود: تلاش شده در تهیه این اقلام، محصولات باکیفیت، کم‌مصرف و دارای استانداردهای لازم در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد تا شرایط بازگشت به زندگی عادی برای آنان تسهیل شود.



وی در پایان با قدردانی از همراهی و همدلی مردم استان و مشارکت خیرین گفت: تأمین نیازهای اساسی خانوارهای آسیب‌دیده و تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و این روند تا بازگشت کامل آرامش به زندگی مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.