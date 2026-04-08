۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

خسارت به ۹۸۶ واحد مسکونی همدان در پی حملات دشمن متخاصم

خسارت به ۹۸۶ واحد مسکونی همدان در پی حملات دشمن متخاصم

همدان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از وارد آمدن خسارت به ۹۸۶ واحد مسکونی، ۵۷۷ واحد تجاری و ۲۲ واحد صنعتی این استان در جریان حملات صهیونیستی آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پورحسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از وارد آمدن خسارت به ۹۸۶ واحد مسکونی، ۵۷۷ واحد تجاری و ۲۲ واحد صنعتی این استان در جریان حملات صهیونیستی آمریکایی خبر داد.

وی با بیان اینکه در این حملات، ۳۶ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و ۹۵۰ واحد دیگر نیاز به تعمیر دارند، ادامه داد: اثاثیه و لوازم خانگی بیش از ۲۰۰ منزل مسکونی، از جمله درب و پنجره، تلویزیون و سایر لوازم خانگی در حملات دشمن متخاصم از بین رفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با اشاره به خسارات وارده به واحدهای تجاری و اداری، گفت: ۲۲ واحد تجاری به طور کامل تخریب شده و ۵۵۵ واحد تجاری و اداری دیگر نیز دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند.

وی در خصوص واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، اظهار کرد: ۱۴ واحد صنعتی به طور کامل تخریب شده و هشت واحد نیز نیازمند تعمیرات هستند و اقلام سرمایه‌ای ۶ واحد صنعتی به دلیل انفجار و سوختگی به طور کلی دچار آسیب شدند.

پورحسینی در تشریح خسارات وارده به خودروها، بیان کرد: ۳۱۳ خودروی سبک و سنگین شخصی و اداری به همراه ۶ دستگاه موتورسیکلت در این حملات آسیب دیده‌اند.

وی افزود: در حملات دشمن به استان همدان به ۲۶۵ خودروی سبک، ۲۲ خودروی سنگین و سه دستگاه موتورسیکلت شخصی، و همچنین ۲۲ خودروی سبک، هفت خودروی سنگین و سه دستگاه موتورسیکلت اداری آسیب دیدند.

مدیرکل مدیریت بحران استان همدان در ادامه به فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارات اشاره کرد و گفت: ارزیابی خسارت واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خسارت خودروها توسط بیمه ایران انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت مسئولیت ارزیابی و پیگیری تأمین خسارت واحدهای صنعتی را بر عهده دارد، افزود: خسارات وارده به نهادهای اداری نیز باید از سوی همان ادارات پیگیری شود.

پورحسینی در پایان تاکید کرد: واحدهای گردشگری، میراث فرهنگی و هتل‌ها که در جمع واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی لحاظ نشده‌اند، وضعیت خسارات آن‌ها جداگانه از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و وزارت مربوطه پیگیری و اعتبار لازم برای جبران خسارت آن‌ها تأمین خواهد شد.

کد مطلب 6795248

