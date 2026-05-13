خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - دانیال قنبری: در پی اصابت چند نقطه از استان قم در جریان «جنگ رمضان»، بخشی از مناطق شهری و صنعتی استان قم دچار خسارت شد، خسارت‌هایی که دامنه آن از واحدهای مسکونی و خودروهای مردم تا واحدهای تولیدی و صنعتی را دربر گرفت.



در سومین جنگ تحمیلی، در مجموع ۱۴ نقطه از استان قم مورد اصابت دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت که ۷ نقطه در مناطق صنعتی و ۷ نقطه نیز در مناطق شهری قم بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده، در نتیجه این اصابت‌ها ۱۳۲۵ واحد مسکونی دچار آسیب شدند که از این میان ۴۵ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و حدود ۱۰۰ واحد نیز خسارت‌های جدی دیده‌اند.



در کنار این موارد، ۹۷۱ واحد مسکونی دیگر که در فاصله بیشتری از محل اصابت قرار داشتند، در اثر موج انفجار دچار شکستگی شیشه‌ها و خسارت‌های جزئی شدند.

عملیات ترمیم این واحدها به سرعت آغاز شد و تاکنون ۹۱۴ واحد ترمیم و شیشه‌های آن‌ها نصب شده است که بخش عمده این اقدامات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعتبارات دولتی و بخشی نیز با کمک خیرین انجام شده است.



همچنین حدود ۵۰۰ واحد مسکونی با آسیب‌های جزئی شامل تخریب تیغه‌ها، آسیب به در و پنجره‌ها یا تجهیزات پشت‌بام مانند کولرها، به طور کامل تعمیر شده‌اند.

عملیات مرمت سایر واحدهای آسیب‌دیده نیز در مناطق مختلف شهر قم از جمله میدان رسالت، خیابان سعدی، کارگر، شهدا، بوعلی، دروازه ری و پردیسان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده روند تحویل واحدهایی که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد آسیب دیده‌اند آغاز شود.



در خصوص واحدهای کاملاً تخریب‌شده نیز فرآیند بازسازی در حال طی مراحل فنی است و نقشه‌های این واحدها با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تهیه شده و برای برخی خانواده‌ها که تمایل به سکونت در محل قبلی ندارند، زمین در مناطق دیگر شهر پیش‌بینی شده است.

بخشی از خانواده‌ها نیز ترجیح داده‌اند به جای ساخت مسکن، زمین معوض دریافت کنند که مراحل نهایی آن در حال انجام است و به گفته مسئولان، تحویل زمین‌ها و آغاز عملیات ساخت از هفته آینده آغاز خواهد شد.

۴۹۰ خوردرو در جنگ اخیر در قم آسیب دید



خسارت‌ها تنها به بخش مسکن محدود نبوده و حدود ۴۹۰ خودرو متعلق به شهروندان نیز در این حوادث آسیب دیده است.

تاکنون ۲۱۹ خودرو با تأمین اعتبار دولت از طریق شرکت‌های بیمه جبران خسارت شده‌اند و ۲۹ مالک خودرو نیز شخصاً اقدام به تعمیر و بازسازی وسیله نقلیه خود کرده‌اند.

برای ۲۷۱ خودروی باقی‌مانده نیز در حال تأمین اعتبار هستند که مجموع خسارت برآورد شده در این بخش حدود ۶۰ میلیارد تومان است.



در کنار خسارت‌های ساختمانی، لوازم و تجهیزات داخل منازل نیز در برخی واحدها به طور کامل یا جزئی آسیب دیده است.

برای جبران این خسارت‌ها، همکاری قابل توجهی از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی شکل گرفته است.

برخی شرکت‌ها از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی بخشی از محصولات خود را به صورت رایگان در اختیار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار داده‌اند و فروشگاه‌ها نیز در تأمین اقلام ضروری مشارکت کرده‌اند.

خسارت ۵۰ میلیارد تومانی به لوازم خانگی واحدهای مسکونی



برآوردها نشان می‌دهد حدود ۵۰ میلیارد تومان خسارت به لوازم خانگی وارد شده که تاکنون ۱۱ میلیارد تومان از این خسارت‌ها در قالب ۱۱ قلم کالای اساسی به خانواده‌هایی که آسیب صددرصدی نداشته‌اند پرداخت شده است.

برای ۵۴ واحدی که به طور کامل آسیب دیده‌اند نیز بسته کامل‌تری شامل ۲۳ قلم لوازم خانگی در نظر گرفته شده و علاوه بر آن بن خرید ۲۰۰ میلیون تومانی برای تأمین سایر نیازها به آن‌ها اختصاص خواهد یافت.



در مجموع، برآوردها نشان می‌دهد خسارت وارد شده به بخش مسکونی حدود یک و نیم همت بوده است. با این حال بخش قابل توجهی از هزینه‌های بازسازی با مشارکت مردمی، خیرین و تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است.

به گفته مسئولان استانی، کارخانه‌های سیمان و فولاد استان نیز در اقدامی حمایتی مصالح اصلی ساخت از جمله سیمان و میلگرد مورد نیاز برای ساخت ۵۴ واحد تخریب‌شده را به صورت رایگان تأمین کرده‌اند.

۳۵۰ واحد تولیدی در جنگ رمضان در قم آسیب دیدند



در حوزه صنعت نیز حدود ۳۵۰ واحد تولیدی آسیب دیده‌اند که از این میان ۱۵۰ واحد خسارت جزئی داشته و بخش زیادی از آن‌ها عملیات تعمیر و بازسازی را آغاز کرده‌اند.

برخی واحدهای صنعتی که آسیب جدی دیده‌اند، منتظر اجرای بسته‌های حمایتی دولت هستند که به گفته مسئولان، جمع‌بندی نهایی آن در جلسات کارشناسی انجام شده و احتمالاً در هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد.

بر اساس برنامه پیشنهادی، برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده تسهیلات بانکی متناسب با میزان خسارت در نظر گرفته می‌شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به سرعت فعالیت خود را از سر بگیرند و سپس بازپرداخت این تسهیلات از طریق سازوکارهای حمایتی دولت جبران شود.



با وجود خسارت‌های وارد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی در استان تلاش کرده‌اند چرخه تولید را متوقف نکنند و برخی کارخانه‌ها حتی با وجود آسیب به سوله‌ها، بخشی از خطوط تولید خود را فعال نگه داشته‌اند تا فعالیت اقتصادی و اشتغال در استان دچار وقفه نشود.



در مجموع، آنچه در روزهای پس از این حوادثجنگ رمضان در قم شکل گرفته، ترکیبی از همبستگی مردمی، حضور نیروهای جهادی و مشارکت تولیدکنندگان داخلی در بازسازی بوده است، روندی که به گفته مسئولان استانی، باعث شده بخش مهمی از خسارت‌ها در مدت کوتاهی جبران شود و روند بازگشت زندگی عادی به مناطق آسیب‌دیده سرعت بگیرد.

آسیب به بیش از هزار واحد مسکونی در قم



اکبر بهنام‌جو استاندار قم طی گفتگویی به تشریح آخرین وضعیت خسارات و اقدامات انجام‌شده در استان پرداخت.



وی با بیان اینکه در جنگ رمضان به ۱۴ نقطه از استان مورد اصابت قرار گرفته است، اظهار کرد: از این تعداد، ۷ نقطه در مناطق صنعتی و ۷ نقطه در مناطق شهری قم دچار آسیب شده‌اند.



استاندار قم افزود: در پی این حوادث حدود یک‌هزار و ۱۲۵ واحد مسکونی آسیب دیده که از این تعداد، ۴۵ واحد به‌صورت کامل تخریب شده‌اند و علاوه بر واحدهای مسکونی، برخی نهادها نیز دچار خسارت شده‌اند.



وی ادامه داد: همچنین ۹۷۱ واحد مسکونی دچار خسارت جزئی شده‌اند که عمدتاً بر اثر موج انفجار بوده و شیشه‌های آن‌ها شکسته است و از این تعداد ۹۱۴ واحد به سرعت ترمیم و شیشه‌های آن‌ها نصب شده که بخش عمده این اقدامات توسط بنیاد مسکن و با حمایت‌های دولتی انجام شده و بخشی نیز با کمک خیرین بوده است.



بهنام‌جو با اشاره به روند بازسازی بیان کرد: از مجموع واحدهایی که نیاز به تعمیر داشتند تاکنون ۵۰۰ واحد به‌طور کامل بازسازی شده‌اند و سایر واحدها در مناطق مختلف در حال تکمیل هستند.



وی خاطرنشان کرد: از هفته آینده تحویل واحدهایی که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد آسیب دیده‌اند آغاز می‌شود.



استاندار قم درباره واحدهای کاملاً تخریب‌شده گفت: برای این واحدها فرآیند طراحی و آماده‌سازی نقشه‌ها در حال انجام است و برخی خانواده‌ها نیز تمایل به جابه‌جایی دارند که برای آنان تأمین زمین در مناطق دیگر در دستور کار قرار گرفته است، همچنین از هفته آینده تحویل اراضی و آغاز عملیات ساخت واحدهای جدید انجام خواهد شد.



وی به خسارات واردشده به خودروها اشاره کرد و گفت: حدود ۴۹۰ خودرو در مناطق مختلف شهری و صنعتی آسیب دیده‌اند که تاکنون خسارت ۲۱۹ خودرو از طریق بیمه و با تأمین اعتبار دولت پرداخت شده و ۲۷۱ خودرو دیگر نیز در حال پیگیری برای جبران خسارت هستند، مجموع خسارت این بخش حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.



بهنام‌جو با اشاره به خسارات لوازم خانگی افزود: برای جبران خسارات وارده به اثاثیه منازل، با همکاری تولیدکنندگان و اصناف اقدامات گسترده‌ای آغاز شده و برخی شرکت‌ها بخشی از اقلام مورد نیاز را به‌صورت رایگان تأمین کرده‌اند.



وی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰ میلیارد تومان خسارت در این بخش برآورد شده که از این میزان، ۱۱ میلیارد تومان در قالب ۱۱ قلم کالا به خانوارهایی که خسارت جزئی داشته‌اند پرداخت شده و برای خانوارهای دارای خسارت کامل نیز بسته‌های حمایتی شامل ۲۳ قلم کالا و کمک نقدی در نظر گرفته شده است.



استاندار قم گفت: دکتر پزشکیان در تماس تلفنی ضمن پیگیری وضعیت استان قم در بخش‌های مختلف، از همراهی مردم در کمک به آسیب‌دیدگان و مشارکت در بازسازی مناطق مسکونی قدردانی کرد.





وی تأکید کرد: در حوزه بازسازی، همراهی مردم، خیرین، نیروهای جهادی و تولیدکنندگان بسیار چشمگیر بوده است، به‌طوری که کارخانه‌های سیمان، تولیدکنندگان فولاد و سایر تأمین‌کنندگان مصالح ساختمانی بخش عمده‌ای از نیازها را به‌صورت رایگان یا با حداقل هزینه تأمین کرده‌اند.



بهنام‌جو با بیان اینکه میزان خسارت بخش مسکونی حدود یک و نیم همت برآورد شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰ درصد این خسارات با مشارکت مردم و تنها ۲۰ درصد از طریق دولت جبران شود.



وی به خسارات بخش صنعتی قم در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: حدود ۳۵۰ واحد صنعتی دچار آسیب شده‌اند که بخشی از آن‌ها خسارت جزئی داشته و بازسازی شده‌اند و مابقی منتظر دریافت بسته‌های حمایتی دولت هستند.

استاندار قم افزود: پیشنهاد ما این است که برای واحدهای صنعتی آسیب‌دیده تسهیلات بانکی فوری در نظر گرفته شود تا این واحدها بتوانند سریع‌تر بازسازی و فعالیت خود را از سر بگیرند و بازپرداخت این تسهیلات نیز با حمایت دولت تسهیل شود.



وی همچنین به مشکلات تأمین مواد اولیه برخی واحدها اشاره کرد و گفت: دولت در حال برنامه‌ریزی برای تسهیل واردات و تأمین مواد اولیه از سایر استان‌ها با حداقل افزایش قیمت است.