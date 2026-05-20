ارائه ۸۰ درصد تخفیف ۲۱ هتل اصفهان برای جنگ زدگان در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت هفته میراث فرهنگی صبح چهارشنبه با حضور سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جمعی از پیشکسوتان، مرمتگران و فعالان این حوزه برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در ابعاد فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری، عرفان و ادیان اظهار کرد: این استان با دارا بودن ۱۹۶ رشته صنایع دستی، یک‌سوم رشته‌های صنایع دستی جهان را در خود جای داده است و از ظرفیت‌های بی‌بدیلی در این حوزه بهره می‌برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مدیریت جهادی استاندار اصفهان عنوان کرد: مدیریت دکتر جمالی‌نژاد در استان اصفهان مبتنی بر رویکردی مهربانانه و فداکارانه است که زمینه را برای همکاری‌های چندجانبه میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی فراهم آورده است. این تعاملات موجب شد تا چالش‌های سال گذشته در اصفهان با تدبیر مدیریت ارشد استان به شکلی مطلوب مدیریت و فائق آید.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در تشریح اقدامات حمایتی این اداره کل برای فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در پی وقوع مشکلات و آسیب‌های اقتصادی، کارگروه رفع موانع تولید برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی، راهنمایان گردشگری و هتل‌داران تشکیل شد. در همین راستا، تسهیلات ارزان‌قیمت چهار درصدی در کنار بسته‌های حمایتی مالیاتی و بیمه‌ای برای این قشر در نظر گرفته شد که به دلیل کارایی بالا، قابلیت تسری به کل کشور را داراست.

کرم‌زاده از اصلاح قوانین و مقررات حوزه گردشگری و صنایع دستی در جلسات کارشناسی با نمایندگان استان خبر داد و افزود: با بهره‌گیری از توان کارشناسی موجود در استان و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاحات ضروری قوانین برای توسعه گردشگری تدوین شده و در مسیر تصویب نهایی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد.

وی با اعلام اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ همت پروژه گردشگری در استان اصفهان در دست اجراست، بیان کرد: با همت همکاران و همراهی بخش خصوصی، در تمام شاخص‌های ارزیابی وزارتخانه از جمله اشتغال، تسهیلات‌دهی، مرمت و جذب سرمایه‌گذار رشد چشمگیری داشته‌ایم. همچنین ۵ هتل جدید آماده افتتاح است و تا دو ماه آینده مجموعه‌های اقامتی دیگری نیز به بهره‌برداری خواهند رسید که این امر نشان‌دهنده پویایی زیرساخت‌های گردشگری اصفهان است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان سخنان خود با تاکید بر نقش خیرین و جامعه هتل‌داران در شرایط بحرانی، از مشارکت فعال این بخش در اسکان و تامین نیازهای هموطنان آسیب‌دیده تقدیر کرد و خواستار حمایت ویژه برای راه‌اندازی موزه منطقه‌ای اصفهان در دوران دولت چهاردهم شد.

وی همچنین از تصویب طرح جامع گردشگری اصفهان در شورای برنامه‌ریزی استان خبر داد و آن را مدلی موفق برای اجرا در سطح ملی دانست.