دور تند ترافیک در مازندران؛ آزادراه و منوریل نسخه نجات است

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مازندران این روزها بیش از هر زمان دیگری گرفتار ترافیک است. جاده‌های هراز، کندوان و سوادکوه دیگر جوابگوی حجم سفرها نیست.

مسافران و رانندگان ساعت ها در صف می‌مانند و خستگی به کامشان می‌نشیند و استان برای نفس کشیدن به آزادراه و ریل نیاز دارد.

اما از میان پروژه‌های تعریف شده، یکی در غرب و دیگری در شرق با کندی پیش می‌رود و مهم‌ترین آنها یعنی آزادراه غرب به شرق هنوز از زمین بلند نشده است.

آزادراه چالوس-رامسر؛ پروژه‌ای که هنوز اجرایی نشده است

جاده چالوس به رامسر این روزها حال و روز خوشی ندارد، محوری که بیشتر مسافران تهرانی از آن وارد مازندران می‌شوند سالهاست فرسوده و خسته است، به همین دلیل طرح احداث آزادراه در این مسیر سالها پیش روی میز است.

سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم غرب مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهیه طرح احداث آزادراه غرب مازندران آن را در رفع کره ترافیکی موثری خواند.

وی با اشاره دریافت مجوز برای اجرای پروژه گفت: همچنین کنسرسیومی متشکل از بخش خصوصی و بانکی برای اجرای پروژه تشکیل شده است.

وی ترافیک راه های استان از جمله کندوان را معضل اساسی خواند و گفت: برای رفع آن با شبکه ریلی و آزادراهی را گسترش دهیم.

آزادراه قائمشهر-ساری؛ پیشرفت ۱۵ درصدی

در شرق استان اما ماجرا پیچیده‌تر است. آزادراه قائمشهر-ساری-نکا به طول حدود ۴۵ کیلومتر قرار است این دو شهر مهم را به هم وصل کند و مسئولان استانی وعده داده‌اند که با افتتاح آن، زمان سفر نصف شود، تصادفات ۲۰ درصد کم شود و سالانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی گردد.

صالح، مدیرعامل شرکت احداث و بهره‌برداری این پروژه، به خبرنگار مهر گفت: ۹۰ درصد مطالعات تمام شده، ۵۰ درصد زمین‌ها تملک شده و ۱۵ درصد عملیات اجرایی انجام شده است.

او اعتبار مورد نیاز را ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت قطعه اول تا سال ۱۴۰۷ و قطعه دوم تا ۱۴۰۸ به بهره‌برداری می‌رسد.

عبدالرضا دادبود، معاون عمرانی استانداری مازندران هم از آمادگی استان برای سرعت دادن به کار و اجرای پروژه‌های آزادراهی از جمله قائمشهر خبر داد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از حمل ریلی مصالح به عنوان یک ابتکار خوب نام برد که با همکاری راه‌آهن شمال انجام می‌شود و ادامه داد: با تکمیل پروژه بخش قابل توجهی از ترافیک مرکز استان کاسته می‌شود.

دادبود با اشاره به وضعیت استان و نزدیکی به پایتخت و سفر میلیون ها گردشگری گفت: بیش از ۱۰ درصد ترددهای جاده ای کشور در استان صورت می‌گیرد و نیاز به توسعه شبکه ریلی و آزادراهی بیش از پیش احساس می شود.

اما همه چیز آن طور که در دفتر مدیران می‌گذرد، در میدان جریان ندارد.هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، به تازگی از این پروژه آزادراه قائمشهر بازدید کرده و حرف‌های دیگری زده است. او صراحتاً گفت که پروژه با کندی و رکود روبروست و وضعیت فعلی «غیرقابل قبول و به نوعی تعطیل» است.

به گفته بازوند، مشکل اصلی کمبود پول یا نقشه نیست، بلکه ساختار سهامداری پروژه معیوب است. ترکیب فعلی سهامداران جوری است که کار جلو نمی‌رود. راهکار او تغییر این ساختار و آوردن سرمایه‌گذاران بومی جدید است.

غرب به شرق و خط ریل؛ دو پروژه در انتظار یک تصمیم

در میانه این دو پروژه، یک خلأ بزرگ خودنمایی می‌کند. آزادراه غرب به شرق مازندران که باید تنکابن را به گلوگاه وصل کند، هنوز روی کاغذ باقی مانده است. نه خبری از عملیات اجرایی است و نه تملک زمینی. این در حالی است که این آزادراه می‌تواند شریان اصلی استان باشد و بار ترافیک را از دوش جاده‌های قدیمی بردارد.

مهدی یونسی استاندار مازندران با اشاره به مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور به مازندران، اظهار داشت: طراحی آزادراه شرق به غرب و راه‌آهن شرق به غرب، از جمله طرح‌های کلیدی و راهبردی است که در جریان مذاکرات با پزشکیان، دستور آغاز مطالعات آن صادر شده است.

وی گفت: این پروژه می‌تواند کریدور شرق به غرب استان را از بند ترافیک و ناکارآمدی خارج کند.

یونسی رستمی با بیان اینکه یک گروه صنعتی برای اجرای مطالعات این طرح اعلام آمادگی کرده است، افزود: جلسات تخصصی مربوطه برگزار شده و امیدواریم تا پایان سال جاری، مطالعات نهایی شود.

در کنار آزادراه، خط ریل در غرب مازندران هم غایب بزرگ است. خط ریلی از گرگان به قائمشهر می آید اما به غرب استان نمی رود و این مسأله ترافیک شهرهای غربی را فزآینده کرده است.

مازندران فقط ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر با پایتخت فاصله دارد و این نزدیکی در نبود آزادراه و ریل تبدیل به یک معضل شده است، هر آخر هفته موج عظیمی از خودروها راهی این استان می‌شوند و جاده‌های باریک و قدیمی دیگر ظرفیت ندارند.