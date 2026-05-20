به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قم اظهار کرد: قم به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و جایگاه برتر در حوزه فناوری اطلاعات، آمادگی دارد طرح‌های نوین نظارتی را به صورت پایلوت اجرا کند.



وی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند تحولی جدی در روند نظارت بر بازار ایجاد کند، افزود: ظرفیت‌های موجود در استان این امکان را فراهم کرده تا قم به یکی از استان‌های پیشرو در حوزه نظارت هوشمند تبدیل شود.



ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد واحدهای صنعتی استان در دوران جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط حساس و دشوار، هیچ‌یک از واحدهای صنعتی استان تعطیل نشدند و روند تولید در بخش صنعت تداوم داشت.



وی ادامه داد: تنها در یک مورد، به دلیل شرایط خاص، دستور تخلیه یکی از شهرک‌های صنعتی صادر شد که این اقدام به موقع موجب شد از وقوع خسارات انسانی گسترده و شهادت بیش از هزار نفر جلوگیری شود.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با قدردانی از همراهی و پایداری واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: استمرار فعالیت خطوط تولید در این شرایط، نمادی از مقاومت اقتصادی کشور بود و نقش مهمی در حفظ ثبات و تأمین نیازهای جامعه ایفا کرد.



وی افزود: ایستادگی بخش تولید در روزهای بحرانی، جلوه‌ای از انسجام ملی و روحیه مسئولیت‌پذیری فعالان صنعتی کشور را به نمایش گذاشت.



ابراهیمی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین بسته‌های حمایتی برای صنایع آسیب‌دیده تصریح کرد: حمایت از این واحدها نباید صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شبکه بانکی محدود شود، بلکه لازم است همه دستگاه‌ها و ظرفیت‌های ملی در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.



وی خاطرنشان کرد: استان قم از ظرفیت‌های متعددی در حوزه صنعت، فناوری و مدیریت برخوردار است و باید از این توانمندی‌ها برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ارتقای نظام نظارتی بهره گرفت.