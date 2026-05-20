حسینی: توسعه استودیوهای آموزشی، زیرساخت آموزش آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح استودیو شهیده دانش‌آموز عسل کهریزی در دبستان احمد آگهی کرمانشاه، با اشاره به اهمیت تولید محتوای آموزشی در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: امروز تولید محتوا در دنیا به‌عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش شناخته می‌شود و ایجاد چنین فضاهایی برای آموزش و پرورش کشور یک ضرورت جدی است.

وی با تقدیر از اقدامات آموزش و پرورش استان کرمانشاه در راه‌اندازی این مجموعه افزود: استان کرمانشاه در حوزه تولید محتوای آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت آموزش مجازی، جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش مبتنی بر فضای مجازی و بسترهای وب، امروز دیگر یک انتخاب نیست بلکه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده و در شرایط بحران، حوادث و جنگ می‌تواند نقش مهمی در استمرار آموزش ایفا کند.

حسینی با اشاره به همگرایی موجود میان دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: همراهی استانداری، فرمانداری و سایر مجموعه‌های اجرایی با آموزش و پرورش نشان می‌دهد دغدغه تعلیم و تربیت در استان جدی گرفته شده و این انسجام می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه آموزشی باشد.

وی ادامه داد: فراهم شدن چنین فضایی این امکان را به معلمان توانمند و فرهیخته کرمانشاه می‌دهد که در سطح ملی بدرخشند و محتوای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان کشور را تولید کنند.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش با بیان اینکه توسعه این استودیوها باید در سایر مقاطع تحصیلی نیز دنبال شود، گفت: امیدواریم این ظرفیت در سراسر کشور گسترش پیدا کند تا آموزش نوین و تولید محتوای باکیفیت بیش از گذشته تقویت شود.

حسینی در پایان از مدیران آموزش و پرورش استان، مسئولان ناحیه سه و تمامی دست‌اندرکاران ایجاد این مجموعه قدردانی کرد و راه‌اندازی استودیو آموزشی در کرمانشاه را اقدامی مؤثر در مسیر تحول آموزشی کشور دانست.