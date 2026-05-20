به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته در نشست شورای هماهنگی مدیران ادارات تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اردبیل، با تأکید بر تکریم مردم، تسهیل خدمات و احیای اقتصاد استان اردبیل اظهار داشت: ضرورت حمایت از مردم، کسبه و فعالان اقتصادی امروز در شرایط حساس اقتصادی بیش از پیش نمایان است.
وی خواستار اصلاح روندهای مالیاتی، تسریع در پرداخت خسارت بیمه، شفافیت در فروش اموال تملیکی و استفاده حداکثری از ظرفیت منطقه آزاد برای احیای اقتصاد استان شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تاکید رفتار عادلانه مالیاتی با مردم و کسبه گفت: امروز مردم و کسبه استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی هستند و انتظار میرود نظام مالیاتی با نگاه حمایتی، منصفانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی با اصناف و تولیدکنندگان برخورد کند.
وی افزود: اخذ مالیات باید در مسیر توسعه اقتصادی، رونق تولید و حمایت از سرمایهگذاری باشد و نه عاملی برای افزایش فشار بر کسبه و فعالان اقتصادی. مسئولان مالیاتی باید با تکریم اربابرجوع، تسهیل فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری، اعتماد مردم را تقویت کنند.
بیوته بر لزوم هدایت ظرفیتها و خدمات اقتصادی به سمت توسعه استان تأکید کرد و گفت: تمام دستگاههای اقتصادی باید برای جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و افزایش خدماترسانی به مردم استان همافزا عمل کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ضرورت شفافیت در فروش اموال تملیکی را یادآور شد و بیان کرد: در موضوع اموال تملیکی ما خواستار شفافیت و تسریع در تعیین تکلیف این اموال هستیم.
بیوته ادامه داد: نحوه فروش اموال تملیکی و شرایط واگذاری آنها باید کاملاً شفاف، عادلانه و در راستای منافع مردم و اقتصاد استان باشد تا این ظرفیت بتواند به رونق اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی کمک کند.
وی تصریح کرد: استفاده صحیح از ظرفیت اموال تملیکی میتواند بخشی از نیازهای اقتصادی و سرمایهگذاری استان را تأمین کرده و زمینه اشتغال و تولید را فراهم سازد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تسریع در پرداخت خسارت بیمهها و با انتقاد از طولانی شدن روند پرداخت برخی خسارتهای بیمهای گفت: مردم انتظار دارند شرکتهای بیمه در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند و از ایجاد دغدغه و فشار مضاعف برای خانوادهها جلوگیری شود.
بیوته افزود: تسریع در پرداخت خسارتها، افزایش رضایتمندی عمومی و اعتماد مردم به خدمات بیمهای را به دنبال خواهد داشت و باید بهعنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد.
وی از گفتگوهای تخصصی در حوزه بازرگانی و اقتصاد در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: برای توسعه تجارت، صادرات و رونق بازارهای استان، نیازمند تصمیمات عملیاتی و حمایت جدی از فعالان اقتصادی هستیم.
بیوته خاطرنشان کرد: ظرفیتهای مرزی، تجاری و تولیدی استان اردبیل باید به فرصتهای واقعی اقتصادی تبدیل شود و دستگاههای مرتبط در این مسیر هماهنگ و پاسخگو باشند.
وی بر ضرورت همدلی و هماهنگی میان مدیران اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: امروز مردم از مسئولان انتظار کار جهادی، تصمیمگیری سریع و حل مشکلات اقتصادی را دارند و همه دستگاهها باید برای ارتقای معیشت مردم و توسعه استان اردبیل در کنار هم باشند.
