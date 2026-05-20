حسینی: ظرفیت تولید فولاد کشور پاسخگوی نیاز صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تشریح ظرفیتهای صنعتی این استان، بر ضرورت ساماندهی بازار مواد اولیه، توسعه زنجیره تولید و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه نظارت و بازرسی تأکید کرد.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه که با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد، قم را یکی از مهمترین قطبهای صنعتی کشور توصیف کرد و گفت: این استان در بخش صنایع شیمیایی جایگاه ششم کشور را به خود اختصاص داده و ظرفیتهای قابل توجهی در عرصه تولید و تجارت دارد.
وی با اشاره به سهم بالای قم در صنعت کفش کشور افزود: حدود ۷۰ درصد تولید کفش ایران در واحدهای صنعتی قم انجام میشود و بخشی از صادرات این صنعت نیز از طریق فعالان اقتصادی این استان صورت میگیرد.
حسینی با بیان اینکه برنامهریزی برای حمایت از صنایع و کاهش فشار ناشی از نوسانات بازار در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: پیگیری لازم برای اختصاص تسهیلات کلان به واحدهایی که تاکنون موفق به دریافت حمایتهای مالی نشدهاند، در حال انجام است.
وی بخش قابل توجهی از افزایش قیمتهای اخیر را ناشی از شکلگیری بازارهای غیررسمی دانست و تصریح کرد: باید با مدیریت صحیح زنجیره تأمین و حذف واسطهگریهای مخرب، از تحمیل هزینههای اضافی به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت با اشاره به ظرفیت تولید فولاد کشور ادامه داد: ظرفیت اسمی تولید فولاد در کشور سالانه ۵۵ میلیون تن است که سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تن آن محقق شد و از این منظر کمبودی در تأمین فولاد وجود ندارد.
وی افزود: بخش عمده این ظرفیت در حوزه تولید میلگرد متمرکز است و مشکلی در تأمین این محصول مشاهده نمیشود.
حسینی با تأکید بر ضرورت اتصال مستقیم صنایع مصرفکننده به واحدهای فولادی کشور گفت: تلاش میکنیم واحدهایی که به صورت مستقیم به مواد اولیه فولادی نیاز دارند، بدون واسطه به تولیدکنندگان متصل شوند تا هزینههای ناشی از فعالیت بازارهای سیاه به حداقل برسد.
وی همچنین به وضعیت تولید سیمان در کشور اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیز کشور با مازاد تولید مواجه است و سیاست وزارت صمت، کنترل بازار و جلوگیری از ایجاد التهابهای کاذب در روند توزیع و عرضه محصولات است.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی با بازنگری در فرهنگ مصرف و مدیریت بهینه منابع قابل حل خواهد بود.
وی همچنین عبور از شیوههای سنتی در حوزه نظارت و بازرسی را ضروری دانست و گفت: استفاده از فناوریهای نوین و ظرفیت هوش مصنوعی میتواند نقش مؤثری در افزایش دقت، سرعت و اثربخشی بازرسیها ایفا کند.
قم - مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت بالای تولید فولاد در کشور، گفت: برنامهریزیها برای اتصال مستقیم واحدهای تولیدی به زنجیره تأمین فولاد در حال انجام است.
