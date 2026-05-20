۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

منطقه آزاد سه جانبه مطالبه‌ای برای توسعه روابط با همسایگان شرقی

بیرجند-مدیرکل امور اقتصادی خراسان جنوبی گفت: ایجاد منطقه آزاد بین المللی مشترک ایران، افغانستان و چین صرفاً یک مطالبه استانی نیست بلکه در راستای تحقق راهبرد توسعه روابط با همسایگان شرقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سرگروه های حلقه‌های صالحین بسیج ادارات استان که به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و شهدای جبهه مقاومت اظهار کرد: خراسان جنوبی با وجود ظرفیت‌های فراوان، همچنان آن‌گونه که شایسته است در سطح کشور شناخته نشده و باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این استان بیش از گذشته معرفی شود.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: خدمات مالی و نظارت بر عملکرد مالی بیش از ۱۲۰ دستگاه اجرایی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های مختلف بر عهده این اداره کل است و با وجود محدودیت نیروی انسانی، همکاران مجموعه توانسته‌اند مسئولیت‌های متعددی را به خوبی مدیریت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تقدیر از تلاش کارکنان این مجموعه افزود: همکاران ما در هر نقطه‌ای از کشور می‌توانند سفیران شایسته‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خراسان جنوبی باشند.

ذاکریان در ادامه به پیگیری‌های انجام شده برای ایجاد منطقه آزاد بین المللی مشترک میان ایران، افغانستان و چین اشاره کرد و گفت: این موضوع از زمان سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی و با پیشنهاد استاندار مطرح شد و در ماه‌های اخیر با برگزاری جلسات متعدد در سطح وزارتخانه‌ها، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و همچنین رایزنی با مسئولان افغانستانی، با جدیت دنبال شده است.

وی تصریح کرد: امروز ایجاد منطقه آزاد بین المللی سه جانبه در خراسان جنوبی تنها یک درخواست استانی نیست بلکه در راستای سیاست توسعه روابط با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود عنوان کرد: در جریان تحولات اخیر منطقه، مرز ماهیرود به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادرات و واردات کشور تبدیل شد و رکوردهای قابل توجهی در حوزه تجارت به ثبت رسید.

ذاکریان ادامه داد: خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از محورهای مهم تجارت شرق کشور تبدیل شود و برای تحقق این هدف بیش از هر چیز نیازمند صدور مجوز منطقه آزاد هستیم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی آمادگی مشارکت در این پروژه را دارند، افزود: برای اجرای این طرح به دنبال دریافت منابع دولتی نیستیم و بخش مهمی از زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری آن از طریق ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی قابل تأمین است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک ایران، افغانستان و چین اظهار کرد: هم‌افزایی این سه کشور می‌تواند بازار بزرگی را شکل دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را در بر می‌گیرد و زمینه‌ساز شکل‌گیری فضایی تحریم‌ناپذیر در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

ذاکریان همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور گفت: مردم ایران در بزنگاه‌های حساس همواره با بصیرت و آگاهی پای آرمان‌های انقلاب و جبهه مقاومت ایستاده‌اند و این حضور آگاهانه، مهم‌ترین پشتوانه کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان بر ضرورت تبیین ظرفیت‌های کشور، تقویت امید اجتماعی و استمرار روحیه جهادی در جامعه تأکید کرد.

