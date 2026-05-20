به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سرگروه های حلقه‌های صالحین بسیج ادارات استان که به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و شهدای جبهه مقاومت اظهار کرد: خراسان جنوبی با وجود ظرفیت‌های فراوان، همچنان آن‌گونه که شایسته است در سطح کشور شناخته نشده و باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این استان بیش از گذشته معرفی شود.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: خدمات مالی و نظارت بر عملکرد مالی بیش از ۱۲۰ دستگاه اجرایی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های مختلف بر عهده این اداره کل است و با وجود محدودیت نیروی انسانی، همکاران مجموعه توانسته‌اند مسئولیت‌های متعددی را به خوبی مدیریت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تقدیر از تلاش کارکنان این مجموعه افزود: همکاران ما در هر نقطه‌ای از کشور می‌توانند سفیران شایسته‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خراسان جنوبی باشند.

ذاکریان در ادامه به پیگیری‌های انجام شده برای ایجاد منطقه آزاد بین المللی مشترک میان ایران، افغانستان و چین اشاره کرد و گفت: این موضوع از زمان سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی و با پیشنهاد استاندار مطرح شد و در ماه‌های اخیر با برگزاری جلسات متعدد در سطح وزارتخانه‌ها، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و همچنین رایزنی با مسئولان افغانستانی، با جدیت دنبال شده است.

وی تصریح کرد: امروز ایجاد منطقه آزاد بین المللی سه جانبه در خراسان جنوبی تنها یک درخواست استانی نیست بلکه در راستای سیاست توسعه روابط با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود عنوان کرد: در جریان تحولات اخیر منطقه، مرز ماهیرود به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادرات و واردات کشور تبدیل شد و رکوردهای قابل توجهی در حوزه تجارت به ثبت رسید.

ذاکریان ادامه داد: خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از محورهای مهم تجارت شرق کشور تبدیل شود و برای تحقق این هدف بیش از هر چیز نیازمند صدور مجوز منطقه آزاد هستیم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی آمادگی مشارکت در این پروژه را دارند، افزود: برای اجرای این طرح به دنبال دریافت منابع دولتی نیستیم و بخش مهمی از زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری آن از طریق ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی قابل تأمین است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک ایران، افغانستان و چین اظهار کرد: هم‌افزایی این سه کشور می‌تواند بازار بزرگی را شکل دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را در بر می‌گیرد و زمینه‌ساز شکل‌گیری فضایی تحریم‌ناپذیر در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

ذاکریان همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور گفت: مردم ایران در بزنگاه‌های حساس همواره با بصیرت و آگاهی پای آرمان‌های انقلاب و جبهه مقاومت ایستاده‌اند و این حضور آگاهانه، مهم‌ترین پشتوانه کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان بر ضرورت تبیین ظرفیت‌های کشور، تقویت امید اجتماعی و استمرار روحیه جهادی در جامعه تأکید کرد.