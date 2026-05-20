به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی قرارگاه استانی نظارت و بازرسی از بازار در همدان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دولت، شهید آیتالله رئیسی و شهدای خدمت، اظهار کرد: خدمت صادقانه به مردم، مسیری برای ماندگاری و جلب رضایت الهی است و امروز مسئولان باید این مسئولیت را بیش از گذشته جدی بگیرند.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی برخی خانوادهها افزود: در کنار اقشاری که از رفاه نسبی برخوردار هستند، خانوادههایی نیز وجود دارند که برای تأمین هزینههای روزمره زندگی مشکل دارند و این موضوع مسئولیت مدیران را دوچندان میکند چراکه نمیتوان صرفاً با ارجاع مسائل به تحریمها و شرایط اقتصادی از کنار مشکلات عبور کرد، بلکه باید از همه ظرفیتهای موجود برای کاهش فشار بر مردم استفاده شود.
استاندار همدان با بیان اینکه دو نوع مدیریت فعال و منفعل وجود دارد، تصریح کرد: مدیران باید در میدان حضور داشته باشند و با انگیزه، دغدغهمندی و رویکرد مسئلهمحور عمل کنند؛ چراکه مدیریت پشتمیزنشینی پاسخگوی شرایط جنگ اقتصادی نیست.
ملانوریشمسی شرایط فعلی کشور را حاصل یک جنگ ترکیبی دانست و گفت: در کنار جنگ نظامی و فرهنگی، کشور با جنگ اقتصادی نیز مواجه است و مقابله با این وضعیت، مجاهدت اقتصادی میطلبد؛ در این میدان، همه ارکان حاکمیت از دستگاههای اجرایی و نظارتی گرفته تا اصناف و رسانهها باید نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی به معنای بحرانی بودن وضعیت بازار نیست، افزود: این اقدام در راستای هماهنگی بیشتر میان دستگاهها، مدیریت بهتر شرایط و کاهش التهابات روانی جامعه انجام شده است.
استاندار همدان با اشاره به فعالیت حدود ۸۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه در استان، گفت: درصد تخلفات صنفی در مقایسه با حجم کل بازار اندک است و نباید با بزرگنمایی چند پرونده، فضای روانی جامعه را ملتهب کرد واکثریت کسبه استان متدین، منصف و همراه مردم هستند و در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی نقش مؤثری ایفا میکنند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، احساس ناامنی و بیثباتی از خود مسئله اصلی خطرناکتر است؛ از این رو، مدیریت فضای روانی جامعه در کنار برخورد با تخلفات، ضرورتی انکارناپذیر دارد.
ملانوریشمسی از پیگیری طرحهای ضربتی برای مقابله با احتکار خبر داد و اظهار کرد: ساماندهی حوزه نان و نانواییها با هدف ارتقای کیفیت و مدیریت قیمتها در دستور کار قرار دارد و سایر کالاهای اساسی نیز باید با دقت و حساسیت لازم مدیریت شوند تا آرامش بازار حفظ شود.
وی با بیان اینکه قرارگاه استانی بهصورت مقطعی و با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاهها تشکیل شده است، تصریح کرد: پس از عادی شدن شرایط، فعالیتها در چارچوب روال معمول دستگاههای تخصصی دنبال خواهد شد.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز ملی جمعیت و خانواده گفت: دغدغههای اقتصادی، اشتغال، مسکن و امنیت آینده از عوامل مهم کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری به شمار میرود. حل این مسئله صرفاً با قانونگذاری محقق نمیشود، بلکه نیازمند عزم مشترک، همکاری اجتماعی و کاهش هزینههای زندگی و ازدواج جوانان است.
ملانوریشمسی در پایان با اعلام آمادگی برای حضور مستقیم در تیمهای نظارتی اظهار کرد: شخصاً در کنار مدیران در بازار حضور خواهم داشت تا روند نظارت و ساماندهی با جدیت بیشتری دنبال شود و هدف نهایی این اقدامات، رضایتمندی مردم و ایجاد نشاط در فضای اقتصادی استان است.
وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاهها و مشارکت اصناف، بازار همدان در فضایی آرام، منظم و همراه با ثبات به فعالیت خود ادامه دهد و زمینه خدمترسانی بهتر به مردم فراهم شود.
