به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، کشتکار رجبی با اشاره به رویکرد تحولی بانک مسکن در ارتقای بهره‌وری اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب جایگاه "عالی" در ارزیابی بهره‌وری بانک‌های دولتی شد.

وی ادامه داد: مفتخریم که در جشنواره شهید رجایی نیز، جایگاه سوم ارزیابی عملکرد را در میان بانک‌های دولتی به خود اختصاص داده‌ایم که این مهم، گویای حرکت دقیق بانک در مسیر اهداف کلان نظام بانکی است.

تسهیل‌گری در تامین مالی مسکن با افزایش سقف تسهیلات

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه، یکی از اقدامات کلیدی سال گذشته را حمایت از قدرت خرید خانه برای خانوارها دانست و افزود: ابلاغ افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، گامی موثر در جهت تقویت توان مالی متقاضیان مسکن بود. همچنین توسعه طرح‌های تسهیلاتی "ثمر" و "توان" و رونمایی از طرح‌های خلاقانه‌ای همچون "سپید" (ویژه مشتریان حقوقی) و "مسکن‌یار" (ویژه دارندگان حساب جاری)، توانست تنوع خدمات ما را به سطح چشمگیری برساند.

«حامی» محصولی چندجانبه بر اساس نیاز روز بازار

کشتکار رجبی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین نقشه راه سال جاری و اهمیت به‌روزرسانی مستمر محصولات متناسب با وضعیت اقتصادی بانک اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵، طرح تسهیلاتی جدیدی با عنوان «حامی»، جایگزین طرح‌های پیشین (ثمر، توان و سپید) شده است و کماکان متناسب با رصد دقیق شرایط بازار، محصولات رقابتی طراحی و ارائه خواهد شد.