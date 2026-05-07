به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی هشدار داد که موفقیت عملیات پهپادی حزب الله در جنوب لبنان علیه اسرائیل می تواند به الگویی برای گروه‌های جهادی فلسطینی در کرانه باختری تبدیل شود.

هراس صهیونیست ها از قدرت پهپادی حزب الله در حالی است که ارتش اشغالگر در تازه ترین گزارش خود اذعان کرد که ۷ نظامی صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته در جنوب لبنان بر اثر حملات پهپادی حزب الله زخمی شده اند که حال یکی از آنها وخیم است.

حزب الله لبنان اعلام کرده است تا اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه داشته باشد، قاطعانه به آن پاسخ خواهد داد.