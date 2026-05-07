۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۶

هراس صهیونیست‌ها از انتقال تجربه موفق پهپادی حزب الله به کرانه باختری

رسانه‌های رژیم صهیونیستی درباره احتمال انتقال تجربه موفق عملیات‌های پهپادی حزب الله در جنوب لبنان علیه این رژیم به کرانه باختری هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی هشدار داد که موفقیت عملیات پهپادی حزب الله در جنوب لبنان علیه اسرائیل می تواند به الگویی برای گروه‌های جهادی فلسطینی در کرانه باختری تبدیل شود.

هراس صهیونیست ها از قدرت پهپادی حزب الله در حالی است که ارتش اشغالگر در تازه ترین گزارش خود اذعان کرد که ۷ نظامی صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته در جنوب لبنان بر اثر حملات پهپادی حزب الله زخمی شده اند که حال یکی از آنها وخیم است.

حزب الله لبنان اعلام کرده است تا اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه داشته باشد، قاطعانه به آن پاسخ خواهد داد.

