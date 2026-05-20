برخورد انتظامی با کشت «خشخاش» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه شورای فرهنگ عمومی لرستان، اظهار داشت: یکی از دستور کارهای مهم این جلسه پرداختن به برنامه‌های روز مقاومت لرستان بود که در این جلسه تأکید شد باتوجه‌به ظرفیت‌های عظیم استان لرستان در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری، تاریخی و تمدنی و به‌ویژه ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد و وجود بیش از پنج هزار اثر واجد ارزش ثبت ملی، برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه تهیه و اجرا شود.

وی افزود: باتوجه‌به پیشینه استان لرستان در دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس، جنگ‌های اخیر و تقدیم شهدا و سرداران عزیز در تاریخ انقلاب و همچنین اصالت و فرهنگ غنی استان در بخش‌های مختلف موسیقایی، هنر و...،برنامه‌های فاخری به‌صورت ملی، منطقه‌ای و استانی طراحی و برگزار شود تا از این روز، به‌عنوان یک فرصت مؤثر برای معرفی استان استفاده کنیم.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله کشت خشخاش و گیاهان ممنوعه اشاره کرد و گفت: این کار، غیرقانونی است و برخورد انتظامی با این اقدام صورت می‌گیرد و از بعد فرهنگی نیز مقرر شد، دستگاه‌های فرهنگی با مردم مناطق آسیب‌دیده، ضمن بیان حرام بودن این کار از نظر شرعی، اقدامات لازم در خصوص اثرات سوء فرهنگی و اجتماعی پدیده کشت خشخاش را عنوان کنند.