۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

برخورد انتظامی با کشت «خشخاش» در لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان از برخورد انتظامی با کشت «خشخاش» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه شورای فرهنگ عمومی لرستان، اظهار داشت: یکی از دستور کارهای مهم این جلسه پرداختن به برنامه‌های روز مقاومت لرستان بود که در این جلسه تأکید شد باتوجه‌به ظرفیت‌های عظیم استان لرستان در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری، تاریخی و تمدنی و به‌ویژه ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد و وجود بیش از پنج هزار اثر واجد ارزش ثبت ملی، برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه تهیه و اجرا شود.

وی افزود: باتوجه‌به پیشینه استان لرستان در دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس، جنگ‌های اخیر و تقدیم شهدا و سرداران عزیز در تاریخ انقلاب و همچنین اصالت و فرهنگ غنی استان در بخش‌های مختلف موسیقایی، هنر و...،برنامه‌های فاخری به‌صورت ملی، منطقه‌ای و استانی طراحی و برگزار شود تا از این روز، به‌عنوان یک فرصت مؤثر برای معرفی استان استفاده کنیم.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله کشت خشخاش و گیاهان ممنوعه اشاره کرد و گفت: این کار، غیرقانونی است و برخورد انتظامی با این اقدام صورت می‌گیرد و از بعد فرهنگی نیز مقرر شد، دستگاه‌های فرهنگی با مردم مناطق آسیب‌دیده، ضمن بیان حرام بودن این کار از نظر شرعی، اقدامات لازم در خصوص اثرات سوء فرهنگی و اجتماعی پدیده کشت خشخاش را عنوان کنند.

کد مطلب 6835941

