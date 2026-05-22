مطالبات داروخانه ها از بیمه ها به ۵ ماه رسید+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه بذرافشان گفت: سازمان تامین اجتماعی، اخیرا طلب آذر ۱۴۰۴ داروخانه ها را پرداخت کرده است.

وی با احتساب ۴ همت مطالبه ماهانه داروخانه ها از سهم سازمان و سهم ارزی تامین اجتماعی، افزود: داروخانه‌ها هنوز ۱۶ همت مطالبات معوق از سازمان تامین اجتماعی دارند.

بذرافشان به مطالبات معوق داروخانه ها از سازمان بیمه سلامت ایران و بیمه نیروهای مسلح، اشاره کرد و گفت: بیمه سلامت ۶ ماه و نیروهای مسلح هم ۵ ماه بدهی به داروخانه ها دارند.

وی افزود: ادامه این روند باعث می شود داروخانه ها برای خرید دارو، نقدینگی نداشته باشند و همین موضوع می‌تواند باعث کمبود کاذب دارو شود.