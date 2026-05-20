به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در نشست مشترک مشاوران وزیر در امور جوانان و نخبگان و امور مجامع و شرکتها، «طرح حمایت از نوآوری و فناوریهای بخش کشاورزی» مورد بررسی قرار گرفت.
ثریا نوید، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان در این نشست با اشاره به تدوین طرح حمایت از نوآوریهای بخش کشاورزی گفت: این طرح پس از آسیبشناسی دقیق سازوکارهای حمایتی پیشین تهیه شده و هدف آن ایجاد یک ساختار کارآمد برای حمایت از ایدههای نوآورانه در بخش کشاورزی است.
وی افزود: هدف اصلی ما حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه از مرحله شکلگیری تا تجاریسازی است تا مسیر فعالیت برای نخبگان، جوانان و شرکتهای دانشبنیان در حوزه کشاورزی هموار شود.
محمد سپاسی، مشاور وزیر و رئیس امور مجامع و شرکتها این وزارتخانه نیز در این نشست، با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری در بخش کشاورزی گفت: امور مجامع آمادگی دارد تمام همکاریهای لازم را برای حمایت از نوآوریها و تسهیل روند شکلگیری این سازوکار انجام دهد.
ایجاد این سازوکار حمایتی با حضور بخش خصوصی گامی مهم در مسیر توسعه کشاورزی دانشبنیان، افزایش بهرهوری و حرکت به سمت کشاورزی مدرن و فناورانه ارزیابی میشود.
