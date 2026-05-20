  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

تدوین طرح حمایت از نوآوری‌های بخش کشاورزی

تدوین طرح حمایت از نوآوری‌های بخش کشاورزی

ستاد امور جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی از تدوین طرح حمایت از نوآوری‌های بخش کشاورزی با هدف ایجاد یک ساختار کارآمد برای حمایت از ایده‌های نوآورانه در این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در نشست مشترک مشاوران وزیر در امور جوانان و نخبگان و امور مجامع و شرکت‌ها، «طرح حمایت از نوآوری و فناوری‌های بخش کشاورزی» مورد بررسی قرار گرفت.

ثریا نوید، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان در این نشست با اشاره به تدوین طرح حمایت از نوآوری‌های بخش کشاورزی گفت: این طرح پس از آسیب‌شناسی دقیق سازوکارهای حمایتی پیشین تهیه شده و هدف آن ایجاد یک ساختار کارآمد برای حمایت از ایده‌های نوآورانه در بخش کشاورزی است.

وی افزود: هدف اصلی ما حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه از مرحله شکل‌گیری تا تجاری‌سازی است تا مسیر فعالیت برای نخبگان، جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی هموار شود.

محمد سپاسی، مشاور وزیر و رئیس امور مجامع و شرکت‌ها این وزارتخانه نیز در این نشست، با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری در بخش کشاورزی گفت: امور مجامع آمادگی دارد تمام همکاری‌های لازم را برای حمایت از نوآوری‌ها و تسهیل روند شکل‌گیری این سازوکار انجام دهد.

ایجاد این سازوکار حمایتی با حضور بخش خصوصی گامی مهم در مسیر توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت کشاورزی مدرن و فناورانه ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6835958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها