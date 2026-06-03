به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در جریان حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس وزرا و معاونان وزیر کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در جمهوری بلاروس، زمینههای توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و کشاورزی میان ایران و بلاروس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
غلامرضا گلمحمدی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در دیدار با علیرضا صانعی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی علمی و فناوری برای گسترش همکاریهای مشترک در حوزه کشاورزی تأکید کرد.
در این نشست، طرفین ضمن بررسی ظرفیتهای موجود، راهکارهای فعالسازی پروژههای مشترک پژوهشی، تبادل دانش فنی، توسعه همکاریهای فناورانه و استفاده از فرصتهای ایجادشده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای را مورد بحث قرار دادند.
این دیدار گامی مؤثر در جهت تقویت تعاملات علمی و کشاورزی میان دو کشور و بسترسازی برای اجرای برنامههای مشترک تحقیقاتی و فناوریمحور ارزیابی میشود؛ اقدامی که میتواند به توسعه همکاریهای منطقهای و ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی منجر شود.
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