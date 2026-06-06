به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، ثریا نوید، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان از تدوین و ارایه طرح تشکیل «صندوق حمایت از فناوری و نوآوری نخبگان بخش کشاورزی» خبر داد.
وی گفت: این صندوق با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه، شرکتهای دانشبنیانی و نخبگان حوزه کشاورزی ایجاد میشود و وزیر جهاد کشاورزی نیز از این طرح حمایت کرده است.
وی با اشاره به خلا موجود در نظام حمایتی از نخبگان و نوآوران بخش کشاورزی اظهار کرد: طی یک سال گذشته افراد بسیاری از جمله صاحبان ایدههای نوآورانه و نخبگان به ستاد امور جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کردند و خواستار دریافت حمایت برای توسعه و تجاریسازی ایدهها و محصولات خود شدند.
نوید افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد که سازوکار و فرآیند مشخصی برای حمایت هدفمند از نخبگان، فناوریها و ایدههای نوآورانه وجود ندارد و از همین رو، ستاد امور جوانان و نخبگان با تحلیل اکوسیستم نوآوری کشاورزی از ۴ منظر مالی، حقوقی، فنی و کارشناسی، طرح تشکیل صندوق حمایت از فناوری و نوآوری نخبگان بخش کشاورزی را تهیه و ارائه کرده است.
وی تصریح کرد: هدف از ایجاد این صندوق، حمایت موثر از نخبگان، ایدههای فناورانه و شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه کشاورزی و تسهیل مسیر تجاریسازی دستاوردهای آنها است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان درباره ساختار سرمایهای این صندوق نیز یادآور شد: در طراحی این مدل، رویکردی غیردولتی مدنظر قرار گرفته و سهم بخش خصوصی بیش از سهم دولت تعریف شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و خیرین بخش کشاورزی شناسایی شدهاند تا بهعنوان سهامداران در تامین سرمایه و توسعه فعالیتهای صندوق مشارکت کنند.
نوید در همین حال گفت: هماکنون صندوقی با عنوان «صندوق فناوری بخش کشاورزی» وجود دارد که سرمایه اولیه آن ۱۰ میلیارد تومان است و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این صندوق در فرآیند تغییر ماهیت قرار گرفته و سهام و ظرفیتهای آن با صندوق حمایت از فناوری و نوآوری نخبگان بخش کشاورزی تجمیع خواهد شد.
وی تاکید کرد: ادغام این دو صندوق ضمن افزایش اثربخشی حمایتها، از موازیکاری و پراکندگی منابع جلوگیری کرده و زمینه شکلگیری یک نهاد تخصصی و توانمند برای حمایت از نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی را فراهم میکند.
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