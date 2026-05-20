وزیر جهاد: صنعت زنبورداری در تامین امنیت غذایی جهان موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز جهانی زنبور عسل (۳۰ اردیبهشت خورشیدی/ ۲۰ مه میلادی) از همه تولیدکنندگان و زنبورداران کشور که بیوقفه برای حفاظت از کلنیهای ارزشمند زنبورعسل در سراسر سرزمین ایران اسلامی در تلاش هستند، قدردانی کرد.
متن پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی زنبور به شرح زیر است:
«و پروردگار تو به زنبور عسل (وحی) و (الهام غریزی) نمود که از کوهها و درختان و داربستهایی که مردم می سازند، خانههایی برگزین! پس از تمام ثمرات (و شیره گلها) بخور و راههایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است، به راحتی بپیما. از درون شکم آنها، نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج میشود که در آن، شفا برای مردم است؛ به یقین در این امر، نشانه روشنی است برای جمعیتی که میاندیشند.» (سوره نحل آیات ۶۸-۶۹)
زنبورها فراتر از تولید عسل با انجام عمل گردهافشانی، نقش بیبدیلی در تامین امنیت غذایی جهان عهدهدار هستند؛ این حشرات مفید و زیبا بدون فعالیت خستگیناپذیر، تنوع زیستی و تولید برخی از محصولات کشاورزی و باغی با تهدید مواجه شده و از بین خواهند رفت.
روز جهانی زنبور عسل (۳۰ اردیبهشت ماه)، فرصتی است تا به اهمیت این موجودات پرتوان و نقش موثر آنها در حفظ تعادل و سلامت اکوسیستم کره زمین پی ببریم.
شرایط اقلیمی نامطلوب، استفاده بیرویه از آفتکشهای شیمیایی و تخریب زیستگاههای طبیعی، زندگی این کارگران کوچک را با تهدید جدی مواجه کرده است؛ کاهش جمعیت زنبورها، تنها یک مشکل زیستمحیطی نیست، بلکه زنگ خطری برای ادامه بقا در کره زمین خواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک روز جهانی زنبورعسل به همه فعالان صنعت زنبورداری و کشاورزی کشور، از تلاش بیوقفه و شبانهروزی همه تولیدکنندگان و زنبورداران کشور برای حفاظت از کلنیهای ارزشمند زنبورعسل در سراسر ایران اسلامی، قدردانی میکنم و برای همه فعالان این صنعت آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
