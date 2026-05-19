بخش کشاورزی تحمل کاهش انرژی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست برخی از معاونان و مدیران این وزارتخانه و وزارت نیرو گفت: سهم انرژی بخش کشاورزی در کشور شامل برق، گاز و سوخت‌های فسیلی از ۹.۵ درصد در سال ۱۳۴۶ به ۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که روند کاهشی را نشان می‌دهد.

وی افزود: دلیل این کاهش، استفاده از فناوری های جدید در بخش کشاورزی در راستای ارتقای بهره‌وری و توسعه مصارف خانگی و صنعت است.

وی به مصرف برق در بخش کشاورزی نیز اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی ۴۵ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف کرده که ۱۵ درصد برق مصرفی کل کشور را تشکیل می‌دهد.

نیازی شهرکی اظهار کرد: ۶۰ درصد آب بخش کشاورزی از طریق برق تامین می‌شود که بخشی از آن در تولید حدود ۴۰ میلیون تن محصولات بهاره نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی بر تامین انرژی در بخش کشاورزی برای پایداری امنیت غذایی تاکید و تصریح کرد: قطع برق به تولیدات کشاورزی خسارت وارد می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این بخش تحمل کاهش بیشتر انرژی را ندارد.