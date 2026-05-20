صالحی امیری: ۱.۲ میلیون گردشگر سلامت در سال ۱۴۰۴از ایران خدمات گرفتند

سیدرضا صالحی امیری در حاشیه سفر به اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، اصفهان را در آستانه تبدیل شدن به قطب ملی گردشگری سلامت دانست و اظهار کرد: امروز برای اصفهان روزی به‌یادماندنی است و یکی از بزرگترین مراکز سلامت کشور به مرحله بهره‌برداری رسیده که بخشی از این پروژه عظیم نیز افتتاح شد.

وی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم اصفهان، افزود: در این مجموعه، امکان درمان و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت هتلینگ درمانی برای مراجعان فراهم شده و آنچه امروز در اصفهان رقم خورده، یک نمونه ممتاز در کشور از نظر کیفیت، زیبایی و سطح تجهیزات است.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ابعاد پروژه بیان کرد: بیش از ۲۰۰ هزار متر بنا و ۲۸۰ هزار متر زیربنا در این مجموعه بزرگ در حال فعالیت است و امروز بخش هتل مجموعه افتتاح شد که حدود ۱۲۵ فضا و ۳۲۰ تخت با تجهیزات و امکانات کامل دارد.

صالحی امیری با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: این اتفاق بزرگ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون اتکا به تسهیلات بانکی رقم خورده و با حمایت استاندار و مسئولان استانی به مرحله فعلی رسیده است.

وی با بیان اینکه اصفهان در حوزه‌های مختلف پیشتاز است، ادامه داد: امروز می‌توان اعلام کرد: اصفهان به قطب پزشکی ایران تبدیل شده و همه کسانی که نیازمند خدمات سلامت هستند می‌توانند از ظرفیت شهرک سلامت بهره بگیرند.

وزیر میراث فرهنگی با قدردانی از سرمایه‌گذار مجموعه گفت: در این پروژه حدود ۲۰۰ همت سرمایه‌گذاری انجام شده و بیمارستان این شهرک نیز در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد که می‌تواند تحولی در نظام سلامت ایران ایجاد کند.

صالحی امیری با اشاره به پیوند گردشگری و سلامت در این پروژه اظهار کرد: پس از افتتاح بیمارستان و توسعه هتلینگ مبتنی بر سلامت، می‌توان ادعا کرد اصفهان علاوه بر قطب فرهنگ، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به قطب سلامت نیز تبدیل خواهد شد.

وی سپس به آمارهای گردشگری سلامت کشور اشاره کرد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی به‌ویژه از کشورهای همسایه از ایران خدمات سلامت دریافت کردند و گردشگری سلامت نزدیک به ۲ میلیارد دلار درآمد به همراه داشت.

وزیر میراث فرهنگی با تشریح برنامه‌های پیش‌رو افزود: کشور برنامه‌ریزی سنگینی انجام داده تا پایان برنامه هفتم، این ظرفیت به ۲ میلیارد نفر و ۶ میلیارد دلار برسد.

صالحی امیری از آماده بودن سامانه جامع گردشگری سلامت خبر داد و اظهار کرد: با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به جمع‌بندی رسیده‌ایم و سامانه جامع سلامت آماده رونمایی است و بلافاصله پس از جنگ از آن رونمایی خواهیم کرد تا جهشی در گردشگری سلامت ایران رقم بخورد.

وی با بیان اینکه ایران پس از جنگ با افزایش تقاضا برای خدمات سلامت مواجه خواهد شد، اظهار کرد: انتخاب ایران از سوی متقاضیان اروپایی، آسیایی، حوزه خلیج فارس و همسایگان در آسیای میانه و قفقاز، سه دلیل اصلی دارد؛ نخست برخورداری از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، دوم وجود مراکز درمانی نمونه که شهرک سلامت اصفهان مصداق آن است و سوم مزیت هزینه‌ای خدمات سلامت در ایران که برای همسایگان بین یک‌سوم تا یک‌پنجم کاهش هزینه به همراه دارد.

وزیر میراث فرهنگی همچنین ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور را مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: ایرانیان خارج از کشور نیز علاقه‌مندند خدمات درمانی را در سرزمین خود دریافت کنند و این ظرفیت بزرگی است که باید برای توسعه گردشگری سلامت از آن استفاده شود.

صالحی امیری ابراز امیدواری کرد: اصفهان با تکمیل و توسعه این ظرفیت، بتواند در حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، قفقاز، سراسر آسیا و اروپا و نیز برای ایرانیان خارج از کشور، مقصدی برجسته در گردشگری سلامت باشد.