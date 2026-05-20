۷ همت اعتبار برای مشاغل خرد حوزه گردشگری کشور منظور شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در دومین گردهمایی روز ملی بوم‌گردی ها به میزبانی شاهرود و محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه واحدهای اقامتی و بوم گردی از آسیب های جنگ رمضان مصون باقی نماندند، افزود: به همین منظور وزارت میراث فرهنگی رویکرد حمایتی را برای این واحدها در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه هفت همت اعتبار به صورت متمرکز برای حمایت از مشاغل خرد حوزه گردشگری طی سال جاری در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: ۵.۳ همت نیز به صورت استانی به این واحدها داده خواهد شد.

معاون وزیر میراث فرهنگی از فعالیت بالغ بر سه هزار و ۴۰۰ مرکز اقامتی در کشور خبر داد و تصریح کرد: این واحدها توانستند در دوران جنگ خدمات ارزنده‌ای را به هموطنان خود ارائه دهند.

محسنی بند پی از اسکان چهار میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در اقامتگاه های بوم گردی کشور طی ایام جنگ خبر داد و اظهار داشت: این اقدام توانست بار زیادی از شهروندان در معرض آسیب جنگ را بردارد و باعث تاب آوری اجتماعی شد.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی و اقامتگاه های بومگردی مشمول تسهیلات شدند، افزود: هدف این اقدام تقویت این مشاغل و توجه به فعالان این عرصه است.