۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

کتابخانه بوعلی‌سینا به پاتوقی برای اصحاب علم تبدیل شود

همدان- استاندار همدان گفت: کتابخانه تخصصی بوعلی‌سینا باید به مرکز ثقل و پاتوقی برای اصحاب علم، فرهنگ و هنر تبدیل و ظرفیت‌های عظیم شخصیت ابن‌سینا به درستی به نسل جوان معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کتابخانه بوعلی‌سینا، با بیان اینکه آرامگاه بوعلی‌سینا از دو منظر بنای تاریخی ارزشمند و جایگاه غنی شخصیتی ابن‌سینا حائز اهمیت است، اظهار کرد: ابن‌سینا ریشه بسیاری از مباحث عمیق در حوزه‌های علمی، حکمت، فلسفه، منطق و طبابت است که ذخایر علمی او می‌تواند راهگشای پژوهشگران و اهل فن باشد.

وی با تأکید بر اینکه تمام اقدامات این کتابخانه تخصصی باید در راستای تبیین و معرفی هرچه بیشتر ابعاد شخصیتی ابن‌سینا باشد، تصریح کرد: ضرورت دارد در این مرکز، انجمن‌های علمی و فرهنگی با گرایش‌های مختلف به‌ویژه در رشته‌هایی که بوعلی‌سینا در آن‌ها سرآمد بوده است، راه‌اندازی شود تا این مکان به پاتوقی برای گفتگو، مباحثه و تعامل قشر نوجوان و جوان تبدیل گردد.

استاندار همدان ضمن پیشنهاد تبدیل کتابخانه بوعلی‌سینا به «کتابخانه مشارکتی»، این اقدام را گامی مؤثر در جهت رونق بیشتر فعالیت‌ها و افزایش سطح دسترسی علاقه‌مندان به منابع تخصصی دانست.

ملانوری‌شمسی بر ضرورت گسترش فضاهای فرهنگی در سطح استان تأکید کرد و افزود: مدیریت استان در کنار دستگاه‌های تخصصی متولی، تلاش می‌کند تا فضاهای فرهنگی و علمی استاندارد بیشتری برای اهل علم و فرهنگ فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این‌گونه مراکز کمک می‌کند تا آوازه همدان و مشاهیر جهانی آن نظیر ابن‌سینا، بیش از پیش به جهانیان معرفی و مخابره شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در ادامه گفت: این مجموعه فرهنگی با پیشینه‌ای بیش از ۱۲۰ سال، به هویت اصلی خود بازگشته و بار دیگر در اختیار علاقه‌مندان به علم، فرهنگ و تاریخ قرار گرفته است.

محسن معصوم‌علیزاده با تأکید بر نقش کتابخانه‌های تخصصی و جایگاه ارزشمند آن‌ها نزد پژوهشگران و اهل فن، اظهار کرد: بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، این کتابخانه پیش از سال ۱۳۳۰ و در قالب قرائت‌خانه فعالیت داشته است.

وی افزود: این قرائت‌خانه در اتاقی واقع در ضلع شرقی ساختمان آرامگاه ابن‌سینا مستقر بوده و فریدالدوله گلگون ۶۵۰ نسخه خطی و کتاب چاپ سنگی با موضوعات مختلف را در آن گردآوری کرده بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به پیشینه تاریخی این مجموعه تصریح کرد: کتابخانه بوعلی‌سینا بیش از ۱۲۰ سال قدمت دارد و مهر قرائت‌خانه بوعلی بر روی برخی از کتاب‌های آن قابل مشاهده است و پیش از آنکه هوشنگ سیحون در طراحی آرامگاه بوعلی‌سینا فضای مشخصی را برای کتابخانه در نظر بگیرد، این مجموعه دارای قرائت‌خانه بوده است.

معصوم‌علیزاده ادامه داد: این کتابخانه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۲ تعطیل بود و پس از آن دوباره فعالیت خود را آغاز کرد، اما در سال ۱۳۹۶ بار دیگر تعطیل شد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت با پیگیری‌های میراث‌فرهنگی استان همدان و همراهی علاقه‌مندان به علم و فرهنگ، کتابخانه بوعلی‌سینا مجدداً بازگشایی شد و اکنون آماده ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه این کتابخانه به هویت اصلی خود بازگشته است، گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار جلد کتاب در این مرکز نگهداری می‌شود و دوستداران علم، فرهنگ و تاریخ می‌توانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.

