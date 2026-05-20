به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کتابخانه بوعلیسینا، با بیان اینکه آرامگاه بوعلیسینا از دو منظر بنای تاریخی ارزشمند و جایگاه غنی شخصیتی ابنسینا حائز اهمیت است، اظهار کرد: ابنسینا ریشه بسیاری از مباحث عمیق در حوزههای علمی، حکمت، فلسفه، منطق و طبابت است که ذخایر علمی او میتواند راهگشای پژوهشگران و اهل فن باشد.
وی با تأکید بر اینکه تمام اقدامات این کتابخانه تخصصی باید در راستای تبیین و معرفی هرچه بیشتر ابعاد شخصیتی ابنسینا باشد، تصریح کرد: ضرورت دارد در این مرکز، انجمنهای علمی و فرهنگی با گرایشهای مختلف بهویژه در رشتههایی که بوعلیسینا در آنها سرآمد بوده است، راهاندازی شود تا این مکان به پاتوقی برای گفتگو، مباحثه و تعامل قشر نوجوان و جوان تبدیل گردد.
استاندار همدان ضمن پیشنهاد تبدیل کتابخانه بوعلیسینا به «کتابخانه مشارکتی»، این اقدام را گامی مؤثر در جهت رونق بیشتر فعالیتها و افزایش سطح دسترسی علاقهمندان به منابع تخصصی دانست.
ملانوریشمسی بر ضرورت گسترش فضاهای فرهنگی در سطح استان تأکید کرد و افزود: مدیریت استان در کنار دستگاههای تخصصی متولی، تلاش میکند تا فضاهای فرهنگی و علمی استاندارد بیشتری برای اهل علم و فرهنگ فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه اینگونه مراکز کمک میکند تا آوازه همدان و مشاهیر جهانی آن نظیر ابنسینا، بیش از پیش به جهانیان معرفی و مخابره شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان در ادامه گفت: این مجموعه فرهنگی با پیشینهای بیش از ۱۲۰ سال، به هویت اصلی خود بازگشته و بار دیگر در اختیار علاقهمندان به علم، فرهنگ و تاریخ قرار گرفته است.
محسن معصومعلیزاده با تأکید بر نقش کتابخانههای تخصصی و جایگاه ارزشمند آنها نزد پژوهشگران و اهل فن، اظهار کرد: بر اساس پژوهشهای انجامشده، این کتابخانه پیش از سال ۱۳۳۰ و در قالب قرائتخانه فعالیت داشته است.
وی افزود: این قرائتخانه در اتاقی واقع در ضلع شرقی ساختمان آرامگاه ابنسینا مستقر بوده و فریدالدوله گلگون ۶۵۰ نسخه خطی و کتاب چاپ سنگی با موضوعات مختلف را در آن گردآوری کرده بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به پیشینه تاریخی این مجموعه تصریح کرد: کتابخانه بوعلیسینا بیش از ۱۲۰ سال قدمت دارد و مهر قرائتخانه بوعلی بر روی برخی از کتابهای آن قابل مشاهده است و پیش از آنکه هوشنگ سیحون در طراحی آرامگاه بوعلیسینا فضای مشخصی را برای کتابخانه در نظر بگیرد، این مجموعه دارای قرائتخانه بوده است.
معصومعلیزاده ادامه داد: این کتابخانه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۲ تعطیل بود و پس از آن دوباره فعالیت خود را آغاز کرد، اما در سال ۱۳۹۶ بار دیگر تعطیل شد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت با پیگیریهای میراثفرهنگی استان همدان و همراهی علاقهمندان به علم و فرهنگ، کتابخانه بوعلیسینا مجدداً بازگشایی شد و اکنون آماده ارائه خدمات به مراجعهکنندگان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با بیان اینکه این کتابخانه به هویت اصلی خود بازگشته است، گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار جلد کتاب در این مرکز نگهداری میشود و دوستداران علم، فرهنگ و تاریخ میتوانند از ظرفیتهای آن بهرهمند شوند.
نظر شما