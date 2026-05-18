به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در بازدیدی که با هدف بررسی ظرفیتها و روند توسعه فعالیتهای کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی، بهویژه کتابخانه مرکزی تبریز، انجام شد، محمدتقی اعلمی ضمن قدردانی از تحولات صورتگرفته در این مجموعه، جایگاه کتابخانههای عمومی را نقشی راهبردی در بالندگی علمی استان ارزیابی کرد.
وی با اشاره به تلاشهای مسئولان و کتابداران اداره کل کتابخانههای عمومی استان، کتابخانه مرکزی تبریز را یکی از مهمترین زیرساختهای علمی و فرهنگی در آذربایجان شرقی برشمرد و تأکید کرد: «علم و فرهنگ دو محور جداییناپذیر برای رشد و توسعه هستند و تقویت کتابخانهها میتواند نقشی کلیدی در پویایی دانشگاه و همچنین ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش ایفا کند.»
رئیس دانشگاه تبریز همچنین با یادآوری نقش کتابخانههای عمومی در حمایت از فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاهها، بر ادامه مسیر بهبود خدمات، توسعه منابع و بهرهمندی از ظرفیتهای نوین برای ارائه بهتر خدمات کتابخانهای تصریح کرد.
در ادامه این بازدید، حجتالاسلام انوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر اهمیت کتاب، مطالعه و کتابخانه در تعالی فکری جامعه، از اقدامات انجامشده برای ارتقای خدمات کتابخانهای و اجرای طرحهای نوآورانه در جهت جذب آحاد مردم به کتابخانههای عمومی قدردانی کرد.
