زهرا ناظم بکائی، رئیس دانشگاه الزهرا (س)، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این دانشگاه آمادگی پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی که نیازمند حضور در آزمایشگاه‌ها برای انجام تحقیقات خود هستند را دارد.

وی در خصوص جزئیات این خبر گفت: ما در حال حاضر نیز امکان حضور دانشجویانی که در مراحل آزمایشگاهی هستند و نیاز به حضور فیزیکی دارند را فراهم کرده‌ایم. این دانشجویان با هماهنگی دانشکده مربوطه و استاد راهنمای خود می‌توانند در آزمایشگاه‌ها حضور یافته و تحقیقات خود را بدون وقفه ادامه دهند.

حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه‌ها مجاز شد؛ اسکان و تغذیه ارائه نمی‌شود

رئیس دانشگاه الزهرا (س) تاکید کرد : این دانشگاه، مانند بسیاری دیگر از دانشگاه‌ها، در حال حاضر قادر به ارائه خدمات اسکان و تغذیه به دانشجویان نیست.

ناظم بکائی در خصوص شرایط حضور در آزمایشگاه‌ها اظهار داشت: شرایط حضور و ادامه کار در آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس پروتکل‌های اعلام شده و پس از تأیید استاد راهنما صورت می‌گیرد تا دانشجویان بتوانند پروژه‌های تحقیقاتی خود را پیش ببرند.

وی همچنین به دسترسی اساتید و دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری به اینترنت اشاره کرد و افزود: ما در کتابخانه مرکزی دانشگاه، فضایی ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته‌ایم که امکانات ویژه‌ای از جمله دسترسی به اینترنت و منابع علمی را در ساعات مشخصی برای آن‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند به راحتی به متون مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.