۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

شهید امیرعبداللهیان تنها دیپلمات سیاسی نبود؛ دیپلمات اقتصادی هم بود

معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر انقلاب گفت: شهید امیرعبداللهیان تنها دیپلمات سیاسی نبود بلکه دیپلمات اقتصادی هم بود، دیپلماتی فعال بود که تعهدش را همراه با عقلانیت همراه کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر انقلاب در مراسم گرامیداشت شهدای وزیر خارجه اظهار داشت: انقلاب در درون خودش ستارگانی را تربیت کرده است.

وی ادامه داد: شهید امیرعبدالهیان اسوه ایمان، ادب، اخلاص و دانش بود که برخورد صمیمی با دیگران داشت.

حجت الاسلام قمی افرود: این شهید تنها دیپلمات سیاسی نبود بلکه دیپلمات اقتصادی هم بود ، دیپلماتی فعال بود که تعهدش را همراه با عقلانیت همراه کرده بود.

معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر انقلاب تصریح کرد: شهید امیرعبدالهیان تلاش کرد با همسایگان ارتباط برقرار کند او نماد و الگویی برای دیپلمات های جوان است.

وی بیان کرد: دو شهید از خانواده دیپلماسی کشور بودند که هردو دیپلمات جهادی بودند و تربیت شده در مکتب امام (ره) بودند.

حجت الاسلام قمی عنوان کرد: جامعه محور بودند.اهل پرحرفی نبودند اما هنگام سخن سنجیده صحبت میکردند.

نفیسه عبدالهی

