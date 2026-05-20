مهلت انتخاب رشته کاردانی مهارتی تمدید شد؛ ثبت نام ۱۲۵ هزار نفر

علیرضا کریمیان مدیر روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ مهلت ثبتنام و انتخاب رشته مجدد تمدید شد.
وی افزود: به منظور مساعدت با آندسته از متقاضیانی که تا امروز ۳۰ اردیبهشت برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز شنبه ۲ خرداد نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
کریمیان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای یاد شده و مندرجات اطلاعیههای فوق، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام نمایند. ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز شنبه ۲ خرداد نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات (ثبتنامی و انتخاب رشته) خود اقدام کنند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار نفر برای برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ ثبت نام و انتخاب رشته کرده اند.
