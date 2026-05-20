  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

ساخت مستند سینمایی «آیت‌الله فاطمی‌نیا»

ساخت مستند سینمایی «آیت‌الله فاطمی‌نیا»

پیش‌تولید مستند سینمایی «آیت‌الله فاطمی‌نیا» همزمان با چهارمین سالگرد عروج این استاد عرفان اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، همزمان با چهارمین سالگرد عروج آیت‌الله سید عبدالله فاطمی‌نیا پیش تولید مستند بلند سینمایی با هدف بازخوانی زندگی، شخصیت و تأثیر فرهنگی وی آغاز شد.

این مستند قصد دارد با بهره‌گیری از اسناد کمتر دیده‌شده، تصاویر آرشیوی و گفتگوی آیت‌الله فاطمی‌نیا با شاگردان، پژوهشگران و مخاطبان، تصویری انسانی و چندلایه از جهان فکری و زیست معنوی ایشان ارائه دهد، شخصیتی که کلام و منش او برای سال‌ها در میان مخاطبان و در حافظه فرهنگی جامعه ایرانی ماندگار شده است.

کارگردانی این پروژه را مسعود طاهری، مستندساز و پژوهشگر سینمای مستند برعهده دارد که پیش از این با ساخت آثاری درباره متفکران و چهره‌های برجسته فلسفی و عرفانی همچون هانری کربن، توشی‌هیکو ایزوتسو، شیخ کلینی و نیز پرتره‌هایی از شخصیت‌هایی چون علامه سید جلال آشتیانی و علامه حسن‌زاده آملی شناخته می‌شود.

مستند سینمایی «آیت‌الله سید عبدالله فاطمی‌نیا» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و تهیه‌کنندگی آن را صدرا صدوقی برعهده دارد.

کد مطلب 6836016
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها