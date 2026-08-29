به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، نامدار عبدالهیان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران گفت: یکی از مهمترین قوانینی که امروز ایثارگران مطالبات قانونی خود را بر اساس آن مطرح میکنند، قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران است. این قانون احکام متعددی دارد که بسیاری از آنها مستقیماً با حقوق و خدمات مورد نیاز جامعه ایثارگری مرتبط است.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: ممکن است برخی ایثارگران به دلیل مناعت طبع، چندان به دنبال استفاده از تسهیلات قانونی خود نباشند، اما ما به عنوان خدمتگزار این قشر وظیفه داریم قوانین و حقوقی را که برای آنها پیشبینی شده است، به طور شفاف تشریح کنیم که این مورد در دستور کار تمامی معاونان بنیاد شهید قرار دارد.
عبداللهیان افزود: در مراحل بعدی بنا داریم قوانین موجود و احکامی را که قابلیت اجرایی دارند و اجرای آنها در اختیار بنیاد شهید است، از طریق سامانهها و آموزشهای مختلف در اختیار جامعه ایثارگری قرار دهیم.
ایجاد پنل اختصاصی برای اطلاعرسانی حقوق ایثارگران
وی یکی از برنامههای مورد نظر بنیاد شهید را استفاده بیشتر از ظرفیتهای الکترونیکی برای اطلاعرسانی حقوق ایثارگران عنوان کرد و گفت: در صورت فراهم شدن زیرساختهای فناوری، میتوان یک پنل اختصاصی برای ایثارگران ایجاد کرد تا قوانین، خدمات و حقوق قانونی آنها به صورت شفاف در اختیارشان قرار گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: ایثارگران حق دارند بدانند قانون چه حقوقی برای آنها در نظر گرفته، این حقوق در چه بخشهایی قابل اجراست و اگر در روند دریافت خدمت با مانعی مواجه شدند، بدانند مشکل در کدام مرحله قرار دارد.
عبداللهیان همچنین از بررسی قوانین و احکام گذشته حوزه ایثارگری خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در معاونت حقوقی در حال بررسی آن هستیم، این است که قوانین گذشته تا چه اندازه اجرا شدهاند و علت اجرا نشدن برخی احکام چه بوده است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از تکالیفی که در قوانین حوزه ایثارگران بر زمین مانده، مستقیماً به بنیاد شهید ارتباط ندارد و اجرای آنها بر عهده دستگاههای اجرایی دیگر است که عمده بهانه را عدم توزیع بودجه لحاظ میکنند.
عبداللهیان ادامه داد: قانونی که از مسیر مجلس شورای اسلامی عبور کرده، به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است، طبیعتاً باید از نظر منابع و الزامات اجرایی مورد توجه قرار گرفته باشد. بنابراین انتظار ما این است که دستگاههای اجرایی همکاری لازم را برای اجرای کامل این قوانین داشته باشند.
وی در پایان گفت: تلاش ما در اصلاح قوانین نیز این است که احکام به شکلی تنظیم شوند که دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای قانون با کمترین امکان برای کمکاری مواجه باشند و حقوق قانونی جامعه ایثارگری با جدیت بیشتری اجرا شود.
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