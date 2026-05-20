شاهد نتایج عضویت ایران در شانگهای و بریکس در دوره شهید رئیسی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر اسبق خارجه و نماینده مردم تهران در مجلس در مراسم گرامیداشت وزرای خارجه شهید، اظهار کرد: دوران سفارت شهید خرازی در نیویورک دوران بالندگی و ارتقای جایگاه ایرانیان و تولید آمارهای دقیق از نخبگان ایرانی بود.
وی ادامه داد: در دوره شهید رئیسی ایران به عضویت بریکس و شانگهای درآمد که امروز بالندگی آن را شاهدیم.
متکی افزود: امروز در عرصه دیپلماسی با طرفی مواجهیم که در تمام آزمونهای سابقش مردود شده است.
وی افزود: برادر عزیز دیگر ما شهیدی است که از رویشهای بانشاط جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی است. ایشان همانی بود که آغاز کرد و ذرهای در کاری که معتقد بود تردید نمیدید. دوره او با نشاط هم افزایی آغاز شد. هم افزایی همه قدرت ملی ما، مولفه میدان، دیپلماسی و اقتصادی که همه در کنار هم قرار گرفتند. شکوه و عظمت وصف ناشدنی را ایجاد کرد.
متکی گفت: در شرایط حساس کنونی برای آقای عراقچی دعا میکنیم. در یک سال اخیر حداقل دو مذاکرات با آمریکاییها، دو جنگ با آنان و مواجه شدن با کودتای آنان همه به نوعی نشان میدهد که حکمرانی پنهانی آمریکا صرف نظر از شخصیت این آدم که شاید نتوان آدم نامید، میداند که چه میکند. مذاکرات عمان و ژنو طراحی شده بود. ما بسیار برای عزیزان خود در دوره جدید دعا میکنیم و اگر بگوییم نگرانیم خلاف نگفتهایم.
وی گفت: امام شهیدمان را از دست دادیم و در دلهایمان آن ضربه شستی که باید ببینند را داریم و خونخواهی را باید انجام دهیم.
