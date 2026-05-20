خرازی و امیرعبداللهیان اصول انقلاب اسلامی را به گوش جهان رساندند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی در مراسم گرامیداشت وزرای خارجه شهید، اظهار داشت: درباره ویژگی ها و رفتار و فضائل این دو بزرگوار همه واقف هستند. اگر همین ویژگی‌ها و فضائلی که در این جلسه مطرح شد نبود به شهادت نمی‌رسیدند.

وی افزود: همین رویکردهای اخلاق مدار و الهی شهیدان ما بود که آنان را عند ربهم یرزقون و جاودانه تاریخ انقلاب اسلامی کرد. آنان تا ابد جاودانه هستند.

رییس کمیسیون امنیت مجلس خاطرنشان کرد: این شهدا اصول انقلاب اسلامی را از طریق دیپلماسی به گوش جهانیان رساندند. از این مسیر ارزش‌های والای انقلاب اسلامی را منتشر کردند. این شهیدان بزرگ این ویژگی منحصر به فرد داشتند که روی ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستادند و دوم پیام رسان از طریق دیپلماسی به گوش جهان بودند.

وی افزود: ولایتمداری شهیدان خرازی و امیرعبداللهیان بود که سعی کردند در طول خدمت فرامین ولی امر مسلمین را در دیپلماسی و وزارت امور خارجه حاکم کنند. ما باید این را منحصر به فرد بدانیم. این ولایتمداران و این دو مرد بزرگ اگر شهید نمی‌شدند جفا به آنان بود. همراه و مطیع در مسیر ارزش‌ها و در تبعیت از وی خود بودند. این رمز سربلندی و رسیدن به درجه بالا است.

