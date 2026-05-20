فاطمه محمدعلی در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تکنولوژی های موجود در سازمان انتقال خون ایران در کل کشور به صورت یک عدالت یکسان و بر روی تمام خون های اهدایی انجام می شود، اظهار کرد: یکی از این تکنولوژی ها شناسایی ویروس های منتقل شده از راه خون است که بر روی تمامی خون ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه اخیرا این تکنولوژی بسیار حساس به غربالگری ویروسی خون های اهدایی است، ابراز کرد: این خون ها از نظر عفونت هایی مثل هپاتیت بی و سی و اچ آی وی بررسی دقیق می شود.

معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: با انجام این تکنولوژی های انتقال ویروس های عفونتی از راه خون های اهدایی در کشور به صفر رسیده‌ است.

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در کشورهای محدودی از دنیا خود را نشان داده است، خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون در کنار تامین خون سالم وظیفه جذب و نگهداشت سلول‌های بنیادی اهدا شده نیز بر عهده دارد.

محمدعلی با اشاره به اینکه در ۳۱ استان کشور مرکز جمع آوری سلول‌های بنیادی وجود دارد، گفت: این مهم در کنار نمونه های خون اهدا شده نگهداری و در موقع نیاز به بیماران اهدا می شود.

وی با اشاره به اینکه فردی که علاقه مند به اهدای سلول‌های بنیادی داشته باشد در موقع اهدای خون به اندازه یک لوله نمونه خون بیشتری از او گرفته می شود، افزود: این نمونه پالایش و آزمایش می شود و در بانک اطلاعاتی سازمان انتقال خون نگهداری می شود و در موقع نیاز، اهداکننده فراخوان میشود تا اقدامات بعدی برای اهدای سلول های بنیادی انجام شود.

معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه سال گذشته ۲۰ هزار سلول بنیادی تایپ شده در بانک اطلاعاتی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت وارد شد، افزود: برنامه ریزی ما برای اهدای سلول‌های بنیادی برای هر سال ۵۰ هزار اهدا در هر سال است.

وی افزود: برای پنج سال آینده پیش بینی می‌کنیم که ۳۰۰ هزار اهدا کننده سلول های بنیادی در کشور ثبت شود که البته نسبت به برخی از کشورهای مانند آلمان با هشت میلیون اهدا؛ خیلی کمتر است ولی امیدواریم با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مردم به سمت اهدای سلول های بنیادی هم پیش بروند.