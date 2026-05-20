ولایتمداری رمز ماندگاری انقلاب است؛ مردمداری و تواضع ویژگی شهید رئیسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر چهارشنبه در دومین سالگرد شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی، مراسمی در مسجد ولایت ساری بااشاره به اینکه شهید رئیسی نشان داد امنیت پایدار در گرو خدمت بی‌ادعا و بدون حاشیه به مردم است، گفت: این رویکرد باید به معنای واقعی در نهادهای خدمت‌رسانی کشور نهادینه شود.

وی با بیان این که شهید رئیسی چه در قوه قضائیه و چه در ریاست‌جمهوری، عدالت را بر خویشاوندان و نزدیکترین افراد مقدم داشت و فساد را بدون مماشات ریشه‌یابی و با آن مبارزه کرد، افزود: او در مسیر عدالت، از هیچ تصمیم شجاعانه‌ای هراس نداشت.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به مردم‌داری و تواضع شهید رئیسی، خاطرنشان کرد: مردم‌داری و تواضع برای رئیسی نه یک شعار انتخاباتی، بلکه یک سبک زندگی بود، او با صدها سفر میدانی به حاشیه شهرها و روستاهای مرزی، ثابت کرد که خدمتگزار واقعی همان کسی است که خود را خادم مردم بداند و بدون تکلف بتواند در میان آنان حاضر شود و وظیفه خدمت‌رسانی را انجام دهد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه به فسادستیزی عملی شهید رئیسی اشاره و تصریح کرد: فرق شهید رئیسی با بعضی از مدعیان مبارزه با فساد در این بود که او نه از روی انتقام‌جویی و حذف رقبا، بلکه صرفاً برای احقاق حق مردم مظلوم، با فساد جنگید. فسادستیزی او اخلاقی، قانونی و مبتنی بر عقلانیت انقلابی بود، نه هیجانی و نمایشی. آیت الله رئیسی در اوج فشارهای سیاسی، هیچ‌گاه اخلاق انقلابی را فدا نکرد و در عین حال، تصمیمات سرنوشت‌ساز مملکتی را بدون تعلل و با شجاعت تمام پیش برد و او هیچ‌گاه معیشت مردم را به پای میز مذاکره با غرب گره نزد و اقتصاد کشور را از گروگان‌گیری برجام نجات داد.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران با اشاره به سفرهای استانی بدون تشریفات شهید رئیسی، گفت: هزاران کیلومتر سفر به دورافتاده‌ترین روستاها فقط برای شنیدن صدای محرومان بود و به همه یادآور شد که مسئولیت جز خدمت بی‌چشمداشت معنا ندارد. از اعتقادات شهید رئیسی این بود که سیاست خارجی عزتمندانه بدون بازدارندگی میدان، سرابی بیش نیست. او از نادر سیاستمدارانی بود که نظریه دیپلماسی مقاومت را عملیاتی کرد؛ باوری که در آن، قدرت میدانی نه در مقابل دیپلماسی، بلکه بستر و پشتوانه آن تعریف می‌شود و از نگاه شهید رئیسی، هر مذاکره بدون قدرت در میدان، نه تنها مذاکره نیست بلکه عقب‌نشینی از اهداف استراتژیک کشور است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی تصریح کرد: شهید رئیسی در زمان کوتاه ریاست جمهوری خود، هندسه جدیدی از قدرت را در سیاست خارجی ایران گشود؛ هندسه‌ای که در آن سفیر و سردار، گفتگو و بازدارندگی، قرارداد اقتصادی و توان موشکی در یک امتداد تعریف می‌شدند. این همان نگاهی بود که غرب را وادار به احترام و همسایگان را مجاب به همکاری عمیق کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان با اشاره به ولایتمداری شهید رئیسی، گفت: شهید رئیسی نشان داد در عین تبعیت محض از ولی فقیه، با بهره‌گیری از نخبگان جامعه، بهترین مسیر را برای تحقق منویات رهبری معظم انقلاب مهیا ساخت و این نادرترین نوع ولایتمداری هوشمندانه بود.

وی گفت: او مکرراً تأکید می‌کرد که رمز ماندگاری انقلاب، اعتقاد به ولایت فقیه است و خود اینگونه زیست و شهادت در مسیر خدمت به مردم را با همین باور به دست آورد. ولایتمداری برای شهید رئیسی نه یک شعار انتخاباتی، بلکه اعتقاد راسخ همیشگی بود.