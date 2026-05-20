به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مراسم گرامیداشت وزرای خارجه شهید، اظهار داشت: ‌چیزهایی را در این ۷۰روز دیدیم که هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد. چه کسی باورش می‌شد شرایطی را تحمل کنیم که هرروز خبر شهادت بزرگی را بشنویم.



وی ادامه داد: آقای خرازی، همان آقاکمال خودمان بود و دلش پاک بود. بسیار خوش اخلاق و متواضع بود. شهید خرازی به کمال انسانیت رسیده بود. او فردی پرانگیزه، متعهد و پیگیر بود.

عراقچی ادامه داد: وقتی مجروح شدند من مدام پیگیر احوال ایشان بودم. روز قبل از شهادت با ایشان تلفنی صحبت کردم و کمی حالشان خوب بود، اما فردایش به شهادت رسیدند.



وزیرخارجه افزود: ما و شهید امیرعبداللهیان شاگردان شهید خرازی و آقای ولایتی بودیم. ایشان هم امیر اخلاق و تعهد بود. همه ایشان را به این خصوصیت می‌شناختند. از درب ورودی وزارت خارجه با همه و با روی خوش سلام و احوال می‌کرد.

وی افزود: بعد از ۴۰ روز مقاومت خیلی‌ها در دنیا به زبان آمدند که مردم ایران و نیروهای مسلح و مقامات ایران را نشناخته بودیم. یکی یکی شهید شدند اما ایستادند. هیچکس از سمت خودش استعفا نداد. من افتخار می‌کنم یک نفر از وزارت خارجه پناهنده نشد و یا از کارش نرفت. گشتند یک اسمی را پیدا کنند که کسی ۶ ماه پیش ماموریتش تمام شده بود را به عنوان پناهنده جا بزنند.



عراقچی گفت: ما بیشترین آمار وزیر شهید را در وزارت خارجه داریم. همه آنان با انگیزه و متعهد بودند. این جنگ ۴۰ روزه اخیر که ادامه دارد محک بسیار خوبی بود. همکاران من در تهران همه روزها در سرکار خودشان حاضر بودند. ما همه تلاش کردیم که صدای بلند مردم ایران و حقانیت آنان باشیم. این کار را به نحو خوبی انجام دادیم.

وزیر خارجه عنوان کرد: خیلی حفظ روحیه کار سختی است، اما همه همکاران من این کار را انجام دادند. مقامات آمریکایی اذعان کردند که در جنگ دیپلماسی عمومی ایرانی‌ها پیروز شدند.



وی ادامه داد: ما همیشه می‌گفتیم میدان و دیپلماسی و رسانه، اما در این جنگ ضلع چهارم خیابان اضافه شد. این چهار ضلع همدیگر را تکمیل کردند. ما همه در یک سنگر هستیم. هر یک لباسی از وظیفه بر تن کردند.

عراقچی اظهار داشت: ما ماموریت خودمان را جدای دیگران نمی‌بینیم. هر جا لازم باشد می‌جنگیم و هر جا لازم باشد مذاکره می‌کنیم. کاملا هماهنگ با نظام هستیم. هرگاه منافع نظام حکم کند با قوت در میز مذاکره حاضر می‌شویم. اگر شرایط اقتضا کند همین همکاران من در پشت لانچر می‌نشینند. بله نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند. همه ما در یک جهت حرکت می‌کنیم.

وی گفت: این ۴۰ روز گواهی است که چگونه دیپلماسی در این مسیر دوشادوش نیروهای نظامی حرکت می‌کنیم. ما هیچ ابایی نداریم ماموریت خود را به درستی انجام دهیم.