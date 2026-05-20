به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف عصر چهارشنبه در اجلاس دبیران کل انجمن های علمی دانشجویان کشور در دانشگاه گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: رهبر شهید به خلاقیت دانش ایرانی اعتقاد داشتند باید در شرایط کنونی کشور، در کنار همه معادلات قدرت، آن قدرت غافلگیرکننده‌ای که مردم به ما دادند را قدر بدانیم.

سیمایی صراف با اشاره به فرموده رهبر شهید پس از جنگ ۱۲ روزه مبنی بر «از دست نرفتن این فرصت»، هشدار داد: مبادا ناسپاسی کنیم. ان‌شاءالله قدر همه ایرانیان و ایران را بدانیم. ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه برای سربلندی این سرزمین تلاش می‌کنیم.

وزیر علوم با یادآوری بلوغ ایرانیان در جنگ‌های ۸ ساله، ۱۲ روزه و رمضان تصریح کرد: ایرانی‌ها همواره با وجود اختلاف‌نظرها، پای منافع ملی ایستاده‌اند. بالاترین منفعت ملی این است که جنگ تمام شود و مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آغاز گردد. با توجه به گسست ارتباطی ایجادشده میان دانشگاه و دانشجویان، این فاصله می‌تواند مسئله‌ساز شود.

وی خطاب به دانشجویان گفت: یکی از تکیه‌گاه‌های ما برای بازگشایی و بازسازی دانشگاه، خود شما هستید. شما باید تکیه‌گاه دانشگاه برای انجام رسالت تاریخی‌اش باشید. با وجود برنامه‌های تحولی برای آموزش متناسب با شرایط پساجنگ، انتظار دارم شما جوانان دغدغه‌مند، که حضور در جلسات نشان‌دهنده امیدتان به آینده است، در برابر مقاومت در برابر تغییر و تحول بایستید.

سیمایی صراف امید را مهم‌ترین عامل حرکت دانست و افزود: ایران در تاریخ خود پس از جنگ‌های جهانی، با قحطی و مرگ درصد بالایی از جمعیت، اشغال و تورم روبه‌رو بود، اما در همان شرایط سخت کارهای بزرگی مانند تدوین قانون مدنی صورت گرفت. امروز نیز نباید امید را از دست داد. من می‌دانم همه رنج را تحمل می‌کنیم، ولی امید، روح همه حرکت‌هاست.

وزیر علوم با تأکید بر لزوم تقویت «عقلانیت در برابر تعصب» در دانشگاه، گفت: منظور از عقلانیت، نفی عواطف نیست، بلکه تفکر انتقادی، شناخت محدودیت‌ها و نیازهای کشور است. هنر سیاست، دانستن امکانات و چارچوب‌هاست. همه چیز را با هم نمی‌توان خواست.

وی در بخش پایانی به درخواست‌های صنفی انجمن‌ های علمی اشاره کرد و گفت: باید جایگاه حقوقی، سازمانی و سیستمی انجمن‌های علمی به عنوان نهاد مشورتی دیده شود تا با انگیزه بیشتر همکاری کنند. همچنین درباره اینترنت دانشگاه، دولت معتقد است اینترنت حق بدیهی و ضروری همه است و تبعیض در آن پذیرفتنی نیست. تلاش می‌کنیم دسترسی به اینترنت را بهبود بخشیم.

سیمایی صراف در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری انجمن‌های علمی، دانشگاه بتواند رسالت تاریخی خود را به‌درستی انجام دهد.