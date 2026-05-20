اعلام جزئیات تغییرات در روند تجمعات شبانه مردمی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی‌زاده، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به تجمعات خودجوش مردمی که بیش از ۸۰ شب ادامه داشته است، اظهار داشت: از همان روز اول، کار پشتیبانی و تسهیل‌گری ما هم شروع شد، برنامه‌های مردمی ادامه پیدا کرد.

وی با تأکید بر اهمیت آسیب‌ شناسی برنامه‌های مردمی و ایجاد «قرارگاه ایران مقاوم» گفت: باتوجه‌به طولانی شدن تجمعات، نظرات مردمی را اعمال کردیم و تغییراتی در روند تجمعات مردمی در شهر کرمان ایجاد شد که ذیل این قرارگاه صورت می‌گیرند.

مرادی‌زاده، تصریح کرد: اجتماعات مردمی در شب‌های سه‌شنبه به سمت برپایی راهپیمایی برنامه ریزی شده است؛ همچنین تیمی وظیفه دلجویی از صاحبان مغازه‌های حوالی تجمعات و برگزاری صحبت‌های تبیین‌ کننده را دارد.

سخنگوی تجمعات شبانه خانوادگی ایران مقتدر در کرمان ادامه داد: همچنین یک شب در هفته همانند پنج‌شنبه ها، مناجات با خدا و امام زمان (عج) برگزار می شود و شب های شنبه و یک‌شنبه به برنامه های هیئت‌های ورزشی اختصاص دارد.

وی با اشاره به ایجاد غرفه‌های مختلف فرهنگی، میز خدمت، امدادونجات و آموزش در مجاورت تجمعات شبانه شهر کرمان تاکید کرد: تجمعات شبانه به قوت خود باقی است و هیچ محدودیتی برای برگزاری آن وجود ندارد و تمام اجتماعات مردمی، مواکب و کاروان‌های خودرویی در شورای سیاست‌گذاری ثبت شده‌اند.

مرادی زاده، بر اهمیت نقش رسانه در شور تجمعات شبانه مردم تأکید کرد و خواستار تلاش بیشتر رسانه‌ها برای بازتاب شور حضور مردم شد.