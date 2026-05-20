  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

اعلام جزئیات تغییرات در روند تجمعات شبانه مردمی کرمان

اعلام جزئیات تغییرات در روند تجمعات شبانه مردمی کرمان

کرمان- سخنگوی تجمعات شبانه خانوادگی ایران مقتدر در کرمان، جزئیات تغییرات و اصلاحات اعمال‌شده در روند تجمعات مردمی، با تکیه بر نظرات شهروندان و ایجاد «قرارگاه ایران مقاوم» را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی‌زاده، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به تجمعات خودجوش مردمی که بیش از ۸۰ شب ادامه داشته است، اظهار داشت: از همان روز اول، کار پشتیبانی و تسهیل‌گری ما هم شروع شد، برنامه‌های مردمی ادامه پیدا کرد.

وی با تأکید بر اهمیت آسیب‌ شناسی برنامه‌های مردمی و ایجاد «قرارگاه ایران مقاوم» گفت: باتوجه‌به طولانی شدن تجمعات، نظرات مردمی را اعمال کردیم و تغییراتی در روند تجمعات مردمی در شهر کرمان ایجاد شد که ذیل این قرارگاه صورت می‌گیرند.

مرادی‌زاده، تصریح کرد: اجتماعات مردمی در شب‌های سه‌شنبه به سمت برپایی راهپیمایی برنامه ریزی شده است؛ همچنین تیمی وظیفه دلجویی از صاحبان مغازه‌های حوالی تجمعات و برگزاری صحبت‌های تبیین‌ کننده را دارد.

سخنگوی تجمعات شبانه خانوادگی ایران مقتدر در کرمان ادامه داد: همچنین یک شب در هفته همانند پنج‌شنبه ها، مناجات با خدا و امام زمان (عج) برگزار می شود و شب های شنبه و یک‌شنبه به برنامه های هیئت‌های ورزشی اختصاص دارد.

وی با اشاره به ایجاد غرفه‌های مختلف فرهنگی، میز خدمت، امدادونجات و آموزش در مجاورت تجمعات شبانه شهر کرمان تاکید کرد: تجمعات شبانه به قوت خود باقی است و هیچ محدودیتی برای برگزاری آن وجود ندارد و تمام اجتماعات مردمی، مواکب و کاروان‌های خودرویی در شورای سیاست‌گذاری ثبت شده‌اند.

مرادی زاده، بر اهمیت نقش رسانه در شور تجمعات شبانه مردم تأکید کرد و خواستار تلاش بیشتر رسانه‌ها برای بازتاب شور حضور مردم شد.

کد مطلب 6836132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها