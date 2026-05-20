کشف ۱۹۴ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۳ سوداگر مرگ در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کشاورزی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های هدفمند پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات دقیق اطلاعاتی و فنی از تردد یک محموله مواد مخدر مطلع شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمیر با تشکیل تیم عملیاتی به آدرس ایست و بازرسی بندر پهل اعزام و در بازرسی از خودروهای عبوری خودرو سواری تیگو ۵ متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی خودروی مذکور را متوقف کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو توقیفی مقدار ۱۹۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در قسمتهای مختلف خودرو جاساز شده بود را کشف و ضبط شد، اظهارداشت: در این رابطه ۳ نفر قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد مجرمان و سوداگران مرگ امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنندو از عموم مردم فهیم استان درخواست می گردد در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت قاچاق مواد مخدر مراتب را از طریق شماره ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیس اطلاع دهند.