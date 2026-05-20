کشف محموله‌ بزرگ احتکار در کرمان؛ ضربه پلیس امنیت اقتصادی به سودجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضایی، گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در بازرسی از دو انبار بزرگ در حاشیه شهر کرمان موفق به کشف ۳۰ هزار قلم انواع کود و مواد شیمیایی به ارزش ریالی بیش از ۳۰ میلیارد تومان و کشف ۲۱۷ هزار و ۷۶۴ قلم انواع ظروف یکبار مصرف که به صورت غیرقانونی انبار شده بود شدند.

وی افزود: این انبارها با هماهنگی مقام قضایی پلمپ و پرونده‌های مربوطه جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با تأکید بر برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و کسانی که با احتکار کالا موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا می‌شوند، از شهروندان خواست هرگونه اخبار مربوط به نگهداری کالاهای اساسی و مشکوک به احتکار را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

