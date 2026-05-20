معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران ادغام شد؛انتصاب معاون جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران با صدور حکمی، سیدحسین گلدانساز، استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را به عنوان معاون فرهنگی. دانشجویی منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه تهران آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در حوزه‌های فرهنگی و دانشجویی، به موجب این حکم، جنابعالی برای مدت سه سال به عنوان «معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با استعانت از خداوند متعال و با رعایت قوانین و مقررات بالادستی، آئین‌نامه‌های آموزشی، فرهنگی و دانشجویی، منشور اخلاقی دانشگاه و سیاست‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز مصوبات هیأت امنا، هیأت رئیسه و شورای دانشگاه، وظایف محوله را با تاکید بر اولویت‌های ذیل انجام دهید:

برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای سیاست‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در چارچوب اهداف عالی نظام آموزش عالی و دانشگاه تهران؛

مدیریت امور فرهنگی، فوق‌برنامه، ورزشی، تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی، نشریات دانشجویی و اردوهای فرهنگی؛

ساماندهی امور خوابگاه‌ها با تاکید بر گسترش فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه؛

نظارت بر امور تغذیه، بهداشت و درمان، رفاه و سلامت جسمی و روانی دانشجویان؛

هماهنگی با معاونت آموزشی در خصوص امور دانشجویان و پیگیری مسائل انضباطی دانشجویان و تعامل مؤثر با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، شورای فرهنگی دانشگاه، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و سایر نهادهای مرتبط.

امید است با بهره‌گیری از توانمندی کارکنان و مشارکت دانشجویان و اعضای هیأت علمی، در اعتلای فرهنگ دانشگاهی و بهبود کیفیت زیست دانشجویی موفق باشید.

توفیقات روزافزون شما را در خدمت به ایران عزیز، به ویژه دانشگاه تهران "نماد آموزش عالی کشور"، از درگاه خداوند متعال خواستار است.

گفتنی است در اجرای دستور اول از صورت جلسه چهارمین نشست دوره نهم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۲۸/‌۱۰/‌۱۴۰۴ مبنی بر «ایجاد معاونت فرهنگی و دانشجویی»، معاونت فرهنگی و دانشجویی، و معاونت دانشجویی و سازمان خدمات امور دانشجویی ادغام و در قالب یک معاونت سامان‌دهی مجدد شد.