خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به محور جدید کریدورهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان جنوبی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحولات اخیر منطقهای اظهار کرد: در هفتههای گذشته و در شرایطی که کشور دوران پساجنگ را پشت سر میگذارد، پیگیریهای اقتصادی در خراسان جنوبی نه تنها متوقف نشد بلکه با جدیت بیشتری دنبال شد.
وی با بیان اینکه جلسات و رایزنیهای مهمی در حوزه اقتصاد مرزی برگزار شده است، افزود: دیدارهای مرزی اخیر و همچنین نشست وبیناری با وزیر امور اقتصادی و دارایی و استانداران استانهای مرزی، فرصت مناسبی برای تبیین ظرفیتهای خراسان جنوبی در حوزه صادرات، واردات و کریدورهای اقتصادی کشور بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در این نشستها ظرفیتهای استان برای ایفای نقش در جابجایی کریدورهای اقتصادی کشور تشریح شد و خوشبختانه توانمندیهای خراسان جنوبی مورد توجه قرار گرفت.
ذاکریان با اشاره به سفر اخیر استاندار خراسان جنوبی به تهران و برگزاری جلسات تخصصی در وزارت اقتصاد بیان کرد: در دیدار با معاونان و مشاوران وزیر اقتصاد، موضوعات مختلف اقتصادی استان پیگیری شد و قولهای خوبی برای حمایت از برنامهها و طرحهای اقتصادی خراسان جنوبی دریافت کردیم.
وی تصریح کرد: موفقیتهای خراسان جنوبی در شاخصهای کلان اقتصادی، مورد تحسین مسئولان وزارت اقتصاد قرار گرفت و استان در برخی شاخصها به جایگاههایی رسیده که در گذشته دستیابی به آنها دشوار به نظر میرسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم معرفی بیشتر ظرفیتهای استان در سطح ملی گفت: هنوز بسیاری از توانمندیهای خراسان جنوبی در مرکز کشور ناشناخته مانده و باید برای معرفی دقیقتر این ظرفیتها تلاش بیشتری انجام شود.
ذاکریان افزود: تحقق شعار امسال که بر وحدت، اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی تأکید دارد، نیازمند همراهی مردم و مسئولان و تقویت همدلی در تمامی بخشها است.
