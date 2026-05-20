به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی در نخستین جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی در سال جاری اظهار کرد: با آغاز جنگ رمضان و به دستور استاندار، قرارگاه زیربنایی و حمل‌ونقل استان تشکیل شد که تاکنون ۱۲ جلسه این قرارگاه برگزار شده است.

وی تصریح کرد: همچنین با شروع جنگ رمضان، اقدامات لازم برای تخلیه مسافران راه‌آهن و مدیریت خط ریلی استان انجام شد و با بازگشت شرایط به حالت عادی، فعالیت خط راه‌آهن نیز به روال قبل بازگشت.

مودی گفت: در ایام نوروز و با حضور استاندار، هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی طرح جوانی جمعیت در شهرستان قاینات به متقاضیان واگذار شد.

وی با بیان اینکه معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تاکنون چهار بار برای پیگیری پروژه‌های در حال اجرای استان به خراسان جنوبی سفر کرده است، افزود: در یکی از این سفرها، مصوبات خوبی در حوزه فراه به تصویب رسید که احداث جاده ماهیرود - فراه از جمله آن‌ها است. این پروژه اکنون ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تنها آسفالت هشت کیلومتر از مسیر باقی مانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا ۴۰ روز آینده مسیر ترانزیتی ماهیرود - فراه به طور کامل آسفالت شود.

مودی با اشاره به تخصیص ۱.۹ همت اعتبار برای تداوم اجرای پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی یادآور شد: ۳۵ درصد زیرسازی مسیر راه‌آهن بیرجند - یونسی انجام شده و ۱۰۰ کیلومتر از این مسیر نیز آماده روسازی و ریل‌گذاری است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای پروژه راه‌آهن استان جلوتر از برنامه زمان‌بندی در حال انجام است، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی حوزه راه و شهرسازی ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه راه‌ها و زیرساخت‌ها گفت: امروز شاهد توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و مغفول‌مانده خراسان جنوبی هستیم.

سید حسن هاشمی افزود: در ایام جنگ رمضان، استاندار خراسان جنوبی به صورت شبانه‌روزی پای کار بود و همدلی خوبی میان نمایندگان استان در مجلس و دستگاه‌های اجرایی وجود داشت.

وی تأکید کرد: با وجود اقدامات انجام شده، خراسان جنوبی همچنان از استان‌های کمتر برخوردار کشور محسوب می‌شود و لازم است کمبودهای گذشته جبران شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات راه‌های روستایی استان و تأمین قیر برای اجرای پروژه‌ها افزود: برخی از راه‌های روستایی خراسان جنوبی اکنون عملاً به مسیر بین‌شهری تبدیل شده‌اند، اما همچنان با استاندارد راه روستایی اداره می‌شوند و نیازمند توجه و ارتقای زیرساختی هستند.