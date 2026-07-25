به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیران شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: تکمیل باندهای دوم، اجرای نهضت ملی مسکن، طرح جوانی جمعیت و راه‌آهن از اولویت‌های این حوزه است.

وی با بیان اینکه باندهای دوم محور بیرجند-قاین در جنگ ۱۲ روزه تکمیل شد و عملیات اجرایی باندهای دوم سایر محورهای استان نیز در حال انجام است، افزود: پیگیری‌های لازم برای تأمین مالی پروژه محور ماهیرود-فراه افغانستان انجام شده و مجوز اعتبار مورد نیاز نیز از وزارت راه و شهرسازی اخذ شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تنها دو کیلومتر از آسفالت این محور باقی مانده است، یادآور شد: در مرحله بعد، ترمیم قطعات اجراشده نیز انجام می‌شود تا این پروژه به‌زودی آماده افتتاح شود.

مودی تصریح کرد: در راستای اجرای نهضت ملی مسکن، تاکنون دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تکمیل شده و این تعداد تا پایان سال به شش هزار واحد خواهد رسید.

وی افزود: در طرح جوانی جمعیت نیز تا پایان سال جاری حدود دو هزار قطعه زمین به چهار هزار نفر واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه راه‌آهن، طی سه سال سه هزار میلیارد تومان اعتبار تأمین می‌شود که تاکنون ابلاغ دو هزار میلیارد تومان آن انجام شده است.

به گفته وی، مطالعات ایستگاه‌های راه‌آهن در شهرهای بیرجند و قاین نیز به پایان رسیده است.